La alcaldesa de Teruel celebra la declaración de La Vaquilla del Ángel como Fiesta de Interés Turístico Nacional

La alcaldesa considera que el reconocimiento supone “un logro y un objetivo cumplido” y anuncia que seguirá trabajando con Interpeñas y los turolenses para lograr la declaración internacional - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha recibido con "mucha alegría y emoción" la declaración de La Vaquilla del Ángel como Fiesta de Interés Turístico Nacional, un reconocimiento que considera merecido por el valor cultural, patrimonial y turístico de las celebraciones y que supone la culminación del trabajo desarrollado por el Ayuntamiento y la Asociación Cultural Interpeñas.

Buj ha asegurado que este logro no constituye el punto final y ha avanzado que el consistorio turolense "no parará" hasta conseguir también la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional. "Es una noticia que nos llena de orgullo y que reconoce lo que significa La Vaquilla para nuestra ciudad", ha señalado.

La alcaldesa ha recordado que el pasado 2 de marzo el pleno municipal aprobó por unanimidad iniciar los trámites para obtener la declaración nacional. El expediente fue remitido posteriormente al Gobierno de Aragón, que emitió un informe favorable antes de elevarlo al Ministerio de Industria y Turismo, paso que ha permitido alcanzar finalmente el reconocimiento.

UNA TRADICIÓN DE SIGLOS

Buj ha destacado que La Vaquilla constituye la manifestación cultural y festiva de mayor relevancia de la capital turolense. La celebración cuenta con varios siglos de historia, una participación ciudadana masiva y un impacto turístico que contribuye a la actividad económica de Teruel y de la provincia.

En este sentido, ha resaltado el papel de los propios turolenses, cuya implicación directa constituye la esencia de las fiestas. Esta participación se articula especialmente a través de Interpeñas y de las 22 peñas vaquilleras, que financian y organizan buena parte de la programación gratuita y abierta al público.

"Sin la implicación de los turolenses, La Vaquilla no sería lo que es", ha subrayado la alcaldesa, quien ha resaltado la capacidad de la fiesta para reunir a toda la ciudad en torno a tradiciones transmitidas de generación en generación.

La singularidad de las Fiestas del Ángel se refleja también en sus ritos y actos tradicionales, como la Salve y la Misa del Ángel Custodio, el Toque del Campanico, la Puesta del Pañuelico, el Toro Ensogado y la Baga. A ellos se suma el Seisado de Santa Emerenciana, institución de origen medieval y única en su género.

PRÓXIMO RETO: LA DECLARACIÓN INTERNACIONAL

El patrimonio festivo se completa con el Certamen Internacional de Poesía 'Amantes de Teruel', considerado el más antiguo de España en su categoría y que acumula 64 ediciones ininterrumpidas, con participación internacional.

Para Buj, todos estos elementos, junto con la participación ciudadana y la proyección turística, conforman una celebración con identidad propia que ahora recibe el reconocimiento nacional. La alcaldesa ha señalado que esta declaración permitirá reforzar la proyección exterior de La Vaquilla y consolidar su posición entre los grandes acontecimientos culturales y festivos de España.

El Ayuntamiento continuará trabajando junto a Interpeñas y al conjunto de la sociedad turolense para que las fiestas alcancen también la declaración de Interés Turístico Internacional.