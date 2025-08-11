Declarado un incendio en una zona agrícola y forestal de Daroca

ZARAGOZA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón (Infoar) ha informado de que se ha declarado un incendio forestal en el término municipal zaragozano de Daroca, que afecta a superficie agrícola y a un encinar.

El incendio se ha declarado a las 14.04 horas de este lunes, 11 de agosto, ha informado Infoar.

Hasta el lugar del fuego se han desplazado tres helicópteros de transporte y extinción con tres brigadas helitransportadas --Brea de Aragón, Calamocha y Teruel, un helicóptero de coordinación, cuatro cuadrillas terrestres, dos autobombas y Agentes de Protección de la Naturaleza (APNs).

Del mismo modo, se han movilizado dos autobombas por parte de los Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ).

La Dirección General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón establece para este lunes, 11 de agosto, hasta 20 zonas en nivel de alerta rojo por peligro de incendios forestales, que abarcan la gran mayoría de la comunidad autónoma, entre ellas la Comarca del Campo de Daroca, donde se ha originado el fuego. Además, esta zona está en aviso naranja por calor y en otros puntos de la Comunidad, como la Ribera del Ebro, se ha elevado el aviso hasta el nivel rojo por temperaturas superiores a los 42ºC.