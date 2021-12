La delegada del Gobierno en Aragón pide aprende de los padres de la Constitución y no anteponer "rencores o intereses"

Lamenta el incremento de agresiones contra las figuras de autoridad, en ámbitos como la seguridad, la sanidad y la educación

ZARAGOZA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno de España en Aragón, Rosa Serrano, ha instado a aprender de los padres de la Constitución y no repetir los errores "de quienes antepusieron sus rencores o intereses", para de la Carta Magna "la casa común de todas las generaciones que construimos este país".

Así lo ha señalado durante el discurso que ha pronunciado en el acto de celebración del 43 aniversario de la Constitución, que ha tenido lugar en la Delegación del Gobierno y en el que han estado presentes el presidente Aragón, Javier Lambán, en de las Cortes autonómicas, Javier Sada, el de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, y la vicealcaldesa de la capital aragonesa, Sara Fernández, entre otras autoridades.

Serrano ha sostenido que España "es nuestra casa común, y la integración de todas nuestras raíces, diferencias, derechos y deberes es posible gracias a nuestra Carta Magna", cuyo éxito "radica, precisamente, en que fue el resultado del consenso, del acuerdo, del pacto de todos".

"No fue una empresa fácil y por eso me gustaría manifestar mi admiración y reconocimiento por aquellos que la hicieron posible", un espíritu y modelo de convivencia que no están garantizados, "ni se nos han concedido a fondo perdido", algunas de cuyas "amenazas" están presentes a diario "en nuestros hemiciclos y en intervenciones, disfrazadas con sutileza bajo discursos partidistas", ha sostenido la delegada.

A colación, ha advertido, "sembrar en los corazones y en la mente de los españoles el miedo o el odio no puede ser nada bueno" y "conseguiremos un país mejor si eliminamos todas estas prácticas".

BENEFICIO A LO LARGO DEL TIEMPO

Serrano ha esgrimido que los padres de la Constitución tuvieron que vencer "resistencias, miedos y recelos" y "de aquel perdón y de quienes fueron capaces de sentarse en una mesa nos hemos beneficiado durante mucho tiempo", lográndose "el mayor y mejor periodo de bienestar, riqueza y convivencia de nuestra historia".

"Fruto de ese esfuerzo colectivo, todos perdieron un poco en sus pretensiones para que todos ganáramos en libertad y en derechos", una realidad que no puede verse amenazada por el olvido, que es "el camino más rápido para repetir los errores que ya cometimos en el pasado", ha apuntado.

La delegada ha afirmado que el Gobierno "siempre ha defendido que la confrontación nunca ha solucionado ningún problema y ha expresado su deseo de superar los conflictos políticos", y, al tiempo que ha manifestado su respeto por quienes no comparten algunas de las medidas tomadas, ha dicho: "Es innegable que apostamos por el espíritu del 78: Hacer de nuestras diferencias una virtud, y de nuestra pluralidad, un valor", que es el "mejor legado".

Serrano ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y a la altura de miras, "al margen de nuestras siglas, para sumar y llegar a acuerdos" y ha esgrimido que puesto que la pandemia del coronavirus "ha sido especialmente cruel con nuestros mayores, que forman parte de la generación que nos dio el regalo de la Constitución", "estoy segura de que ninguno de ellos, que han vivido una guerra, una posguerra, un periodo democrático y una pandemia, son partidarios de reabrir heridas y de no mirar hacia el futuro".

"Ellos, con su voto y con su fortaleza, nos enseñaron a vivir y a convivir, y ellos han sido los que han sufrido con más crudeza los efectos del virus" y, por eso, "seamos también responsables, por ellos y por nosotros", ha reclamado.

La delegada ha considerado que lo españoles han sido "ejemplares" con la vacunación contra la COVID-19 y esto refleja que los valores colectivos "son nuestra columna vertebral como sociedad", mientras que los agentes sociales, trabajadores públicos, sanitarios, personal de centros de mayores y todos los que están en primera línea en la pandemia "son la Constitución hecha carne, hecha sociedad, de la que todos nos sentimos orgullosos".

AGRESIONES

La delegada ha expresado su preocupación por el incremento de las agresiones contra las figuras que ostentan la autoridad, en ámbitos como la seguridad, la sanidad y la educación. "La escalada de violencia que observamos contra maestros, policías, guardias civiles, sanitarios o celadores es un síntoma de que la crispación, el hartazgo y la violencia han sido la respuesta y eso está demasiado lejos de lo que debería ser", ha considerado.

A su entender, "frente a la barbarie", hay dos herramientas "que no fallan nunca", por un lado, el marco jurídico, que permite actuar y condenar estos hechos, que tiene "magníficos valedores entre nuestros jueces", y por otro, la educación, "que es más que incorporar conocimientos, más que unos exámenes, más que un marco teórico".

Según Serrano, "educar en el espíritu de la Constitución es educar a una sociedad en valores y formar a los jóvenes en un respeto a nuestra convivencia". Ha recordado que el artículo 27 de la Carta Magna dice que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

"Incorporar este artículo en el ADN de los niños y adolescentes que empiezan a vivir y que construirán nuestra sociedad del mañana es el mejor antídoto contra toda cerrazón, contra cualquier ataque constitucional", ha observado.

"No permitamos que los hijos de esta época, esos niños pequeños que tantas lecciones nos dieron en el confinamiento, que tan rápidamente entendieron la necesidad de remar juntos y el privilegio de vivir en sociedad, crezcan sin memoria, arrastrados por campañas propagandísticas y partidistas que están muy lejos de lo que debemos ser", ha solicitado.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Serrano se ha referido a la violencia machista, "que como país nos avergüenza" y ha apuntado que desde 2003 han sido asesinadas en España 1.118 mujeres, 30 de ellas en Aragón --dos en el último año--.

"La voluntad de reeditar el Pacto de Estado es casi unánime, aunque algunos aún se parapetan tras un negacionismo tan absurdo como contrario a nuestro espíritu democrático" porque "miles de asesinadas y miles de huérfanos, no se merecen que miremos hacia otro lado", ha estimado.

Y, en este ámbito, la delegada ha pedido contar, especialmente, con todos los ayuntamientos puesto que los derechos y los deberes de la Carta Magna "tienen su reflejo en cada una de nuestras colectividades: desde el pueblo más pequeño hasta la ciudad más grande".



DÍA DE LA DISCAPACIDAD

El acto del 43 aniversario de la Constitución ha comenzado con la intervención de tres alumnos de educación especial para conmemorar que este 3 de diciembre es el Día de la Discapacidad y reivindicar "el derecho que todos tenemos a gozar nuestras oportunidades y de una igualdad que, en su mejor versión, es entendida y asumida como equidad", ha dicho Serrano.

"Quiénes mejor que vosotros, que nos enriquecéis como sociedad, para visibilizar la importancia de contar con una Carta Magna que nos hace iguales dentro de nuestras diferencias", ha enfatizado la delegada, para apostillar que, este año, el Gobierno ha impulsado varias reformas legislativas "de calado" y "muy demandadas" por este colectivo.

Asimismo, ha mostrado su compromiso para reformar el artículo 49 de la Constitución para eliminar el término 'disminuido' y que se visibilice "de una manera firme y decidida a las niñas y mujeres que vivís en esta condición" porque "todos y todas merecéis ser nombrados y reconocidos por lo que sois: personas con discapacidad que trabajan día a día por hacer de esta sociedad un lugar mejor y más inclusivo".

Serrano ha tenido palabras para los afectados por la erupción del volcán de La Palma: "Afrontan una Navidad especialmente complicadas y desde aquí les envío todo mi cariño".