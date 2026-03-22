El delegado del Gobierno en Aragón defiende que frente a la violencia machista "no valen medias tintas"

1071607.1.260.149.20260322131555 MInuto de silencio frente a la Delegación del Gobierno en Aragón por el asesinato de Silvia de este sábado en Zaragoza. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, considera que frente a la violencia contra las mujeres "no valen medias tintas, ni vale condenar todos los tipos de violencia", por lo que ha instado a ser "valientes" para que las administraciones se centren permanentemente en la tipología y herramientas propias de prevención y actuación que tiene la protección de las mujeres frente a la "lacra" de la violencia ejercida por las parejas o exparejas.

Así lo ha asegurado este domingo a la concusión del minuto de silencio convocado frente a la sede del Estado en la Comunidad en recuerdo de Silvia, la mujer asesinada este sábado a manos de su expareja en la calle Cardenal Cisneros del barrio de Las Fuentes.

En el acto institucional, uno de los cuatro que se han celebrado este domingo, además de los del Pignatelli, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, han estado presentes la subdelegada en Zaragoza, Noelia Herrero, la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno; el vicepresidente de las Cortes de Aragón, Fernando Sabés; la concejala delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós; y la portavoz socialista en el consistorio zaragozano, Lola Ranera junto al concejal Alfonso Gómez y el diputado de la DPZ y alcalde de Borja, Eduardo Arilla, entre otros.

Beltrán se ha mostrado "consternado" por el "espíritu macabro" del asesinato perpetrado por "una anterior pareja que no soporta ese sentimiento de que se hubiera roto esa relación, que considera que la mujer es suya, que considera a la mujer como un objeto y si no va a ser para él no puede ser para nadie más".

La investigación abierta por la Policía Nacional para esclarecer las circunstancias del asesinato de Silvia a manos de una expareja este sábado en Zaragoza ofrece detalles sobre la frialdad y crueldad del verdugo, que poseía una licencia deportiva de armas.

Pertrechado de dos pistolas y abundante munición, estuvo esperando la llegada de la víctima a su lugar de trabajo, la peluquería que regentaba en la calle Cardenal Cisneros del barrio de Las Fuentes, y, tras efectuar varios disparos, la remató en el suelo, según ha relatado el propio delegado del Gobierno, quien ha confirmado que no había ninguna denuncia por malos tratos en el ámbito familiar ni la mujer se encontraba dentro del sistema VioGen.

Beltrán también ha hecho hincapié en el dolor causado por este crimen entre las muchas víctimas que deja, los dos hijos de la mujer asesinada, una de ellas menor de edad, el resto de la familia, quienes trabajaban con Silvia, y la propia familia del agresor, ha añadido Beltrán, "para ellos supone un hecho absolutamente también lamentable el enterarse de que un padre o un exmarido o un hijo ha cometido un acto tan atroz como éste".

CRITICA AL AYUNTAMIENTO Y LE PARECEN BIEN LOS ACTOS POR SEPARADO

El delegado del Gobierno en Aragón ha defendido, además, que cuando ocurren estos sucesos, las administraciones tienen que parar su actividad ordinaria: "Tenemos que parar nuestro fin de semana, ser conscientes de que tenemos que salir, tenemos que estar y que ayer quizá alguna de las flores que se repartían aquí en la plaza del Pilar por la mañana hubiera estado bien que también se llevaran por la tarde al barrio de las Fuentes como otros muchos ciudadanos las llevaron". Beltrán ha aludido así al Mercado Solidario de Tulipanes de Hola Primavera organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza este sábado en la plaza del Pilar.

"Tenemos que tener la conciencia de que esto es prioritario para la ciudad y la Comunidad autónoma y tenemos que no dejar nunca de hacer todos los esfuerzos para que esta lacra desaparezca definitivamente".

Preguntado por el sentido de que las diferentes administraciones convoquen cuatro minutos de silencio en una misma jornada separados en un margen de dos horas ofreciendo una imagen dividida de las instituciones, Beltrán ha argumentado el "efecto amplificador" de las diferentes convocatorias: "Las instituciones convocamos los minutos de silencio en la puerta de nuestras instituciones y no me parece mal que ese mensaje se refuerce y se multiplique, porque tiene también un efecto amplificador en que todos los rincones de la sociedad y los trabajadores de la delegación de gobierno, los trabajadores del ayuntamiento y otras instituciones puedan sumarse".