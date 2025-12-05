El delegado del Gobierno en Aragón dice que "apoyar lo público es la mayor defensa para blindar las conquistas sociales"

Foto de familia del acto de celebración del 47 aniversario de la Constitución de 1978 en la Delegación del Gobierno en Aragón. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha afirmado este viernes que "apoyar lo público es la mayor defensa para blindar las conquistas sociales". Ha intervenido en el acto oficial de celebración del 47 aniversario de la aprobación de la Constitución española, aprobada el 6 de diciembre de 1978.

En un evento en el salón de actos de la Delegación del Gobierno en Aragón, Beltrán ha observado que la de 1978 es una de las Constituciones más longevas de España junto con la de 1876.

"Es momento de celebrar que hubo un día en que fuimos capaces de superar nuestras diferencias para sellar un pacto de convivencia que ha dado estabilidad a un país dolido y que se devolvieran los derechos robados a sus ciudadanos", ha aseverado el delegado, mencionando la igualdad, el derecho a la vivienda y la seguridad. "Gracias a todos los que habéis ayudado", ha dicho.

También ha expresado que "los padres constitucionales ratificaron un texto en el que todos nos pudiéramos ver reconocidos", ha continuado Fernando Beltrán, recordando que la Carta Magna recoge la legitimación democrática del poder, el sometimiento al Derecho y las resoluciones de los tribunales, la distribución de competencias y los derechos fundamentales de los ciudadanos.

"En un momento de gran incertidumbre política, la sociedad española apostó por la democracia y la libertad para emprender un complejo proceso de transformación política que nos terminó convirtiendo en el país avanzado, tolerante y abierto que hoy es España: Eso reivindicamos".

"Hemos celebrado la España que somos sin olvidar la España que no queremos volver a ser nunca", ha advertido, en alusión a "la España de hace 50 años que hoy miran algunos con nostalgia", cuando "la formación superior era un privilegio para unos pocos, la mayoría de las mujeres no trabajaban fuera del hogar y si sufrían malos tratos no podían denunciar, estaban prohibidas las organizaciones políticas y había una censura férrea, el clasismo estaba institucionalizado y el sistema perpetuaba que hubiera ciudadanos de primera y de segunda".

"Con este escenario de fondo, el 47 aniversario es una oportunidad para recordar la importancia de vivir en democracia", ha enfatizado el delegado del Gobierno, quien se ha dirigido a los jóvenes para aseverar que "los derechos con los que han nacido no hay que darlos nunca por sentados porque son más frágiles de lo que se piensa y están más amenazados que nunca".

Ha aludido así a "las privatizaciones, la instrumentalización de procesos judiciales, la negación de realidades como el cambio climático, los bulos o mensajes de odio persiguiendo a los nuevos españoles que han llegado, igual que hicimos nosotros en los 60 y 70".

"El Gobierno está para proteger la democracia y los derechos con la Constitución en la mano, que es el legado que los padres constituyentes nos dejaron a todos los españoles: Ningún partido o ideología puede apropiarse de la Carta Magna", ha sentenciado, añadiendo que la de 1978 es la única Constitución de la Historia de España que "contiene una concepción moderna de los derechos".

Ha apostado por "mejorar" la Constitución para que "nadie se quede atrás" y ha recordado que desde su aprobación de han llevado a cabo tres reformas, la última la de modificación del artículo 49 para eliminar la expresión 'disminuidos', la primera reforma de contenido social. "Tenemos grandes retos que afrontar", ha expresado, mencionando algunos "objetivos urgentes" como el cambio climático, la violencia machista, los discursos de odio y racismo o la búsqueda de la paz y la convivencia.

"No hay vuelta atrás", ha manifestado Fernando Beltrán, haciendo hincapié en que el Gobierno de España de Pedro Sánchez "está entre quienes siguen la senda de la Constitución", la de la España en libertad.

LECTURA DE ARTÍCULOS

Antes de la intervención del delegado del Gobierno en Aragón, se ha dado lectura a algunos artículos de la Constitución. El secretario general de la Delegación, Jorge Pastor, ha leído el 154, sobre las Delegaciones del Gobierno; el coronel del Ejército de Tierra Victoriano Blanco, el artículo 8, sobre las Fuerzas Armadas; la presidenta de Somos Más, Natalia Morlas, el 9.2, relativo a la igualdad y libertad individuales y la participación en la vida política.

Además, el periodista togolés Kossi Simeón, trabajador de ACCEM, ha dado lectura al artículo 10, sobre la dignidad de la persona y el 13, sobre la libertades políticas de los ciudadanos extranjeros.

La vicesecretaria general de la Delegación, Ana Berné, ha leído el artículo 47, dedicado a la vivienda y la regulación del suelo de acuerdo al interés general; la trabajadora de la Delegación, María Pilar Alastrué, el 49, sobre la garantía plena de la autonomía personal y la inclusión social

Por último, el coronel Rafael Campos, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza, ha dado lectura al artículo 104, que establece la garantía del ejercicio de los derechos y la seguridad ciudadana por parte de las Fuerzas de Seguridad, y el comisario princial de la Policía Nacional y jefe provincial de Zaragoza, Francisco Javier Abadía, ha leído el 126, relativo a la Policía Judicial.