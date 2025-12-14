El Departamento de Sanidad lidera la XI Carrera de Empresas ESIC al sumar el mayor número de participantes

Grupo de corredores del Departamento de Sanidad que han participado este domingo en la XI Carrera de Empresas ESIC de Zaragoza, entre ellos el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón ha sido distinguido como la entidad con mayor número de participantes en la XI edición de la Carrera de Empresas ESIC, que se ha celebrado este domingo, 14 de diciembre, en Zaragoza.

Un total de 225 profesionales del ámbito sanitario público se han sumado a esta iniciativa, que busca promover el deporte como hábito saludable y reforzar el trabajo en equipo.

El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero Flores, ha sido uno de los corredores, en un equipo formado junto con el director general de Salud Digital e Infraestructuras, Joaquín Velilla, y la directora del servicio provincial de Sanidad, Cristina Carcas.

En esta prueba, se compite en equipos de tres personas, aunque también hay participantes individuales. Los equipos deben correr juntos, ya que el sistema de cronometraje exige que la distancia entre sus miembros no supere los diez segundos.

Bancalero Flores ha sido el encargado de recoger el primer premio especial de la categoría de la institución con más equipos inscritos en la carrera, acto que ha tenido lugar una vez finalizada la prueba. En él, también se han entregado los trofeos de clasificaciones equipos y de categoría individual.

Esta carrera, ya consolidada como una cita deportiva tradicional en Zaragoza, reúne a numerosas organizaciones de la Red Aragonesa de Empresas Saludables.

ESIC, promotora del evento y tercera universidad de Aragón, impulsa esta actividad para estrechar lazos entre empresas e instituciones y fomentar estilos de vida saludables en el entorno laboral.

La participación del Departamento de Sanidad ha crecido notablemente respecto al año anterior, pasando de 39 a 225 corredores.

Bancalero ha felicitado a ESIC University, a todas las entidades implicadas y a todos los corredores, destacando que esta jornada pone en valor tanto el trabajo en equipo y sus principios --compañerismo, disciplina, perseverancia y superación--, como la importancia del ejercicio físico para la salud.

El Gobierno de Aragón es patrocinador institucional de la carrera, que ha reunido a más de 6.500 corredores, representando a 490 empresas e instituciones aragonesas y de otras Comunidades Autónomas. La prueba se ha desarrollado sobre un recorrido de ocho kilómetros por el centro de Zaragoza, con salida y meta en el Centro Deportivo Municipal La Granja.