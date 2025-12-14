Más Madrid exige a Almeida un plan de cierre definitivo para la incineradora de Valdemingómez

Archivo - Instalaciones de la incineradora de Valdemingómez, a 4 de mayo de 2023, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Dic. (EUROPA PRESS) - El concejal de Más Madrid, José Luis Nieto, ha reclamado este domingo al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el cierre definitivo de la incineradora de Valdemingómez durante la VII manifestación convocada contra esta instalación.

Durante su participación, Nieto ha denunciado que la planta lleva dos años funcionando de manera ilegal al carecer de la autorización ambiental obligatoria que exige la normativa de la Unión Europea y, además, a partir del próximo 31 de diciembre volverá a operar sin contrato.

En su intervención, el edil calificó esta situación como "una auténtica temeridad", al considerar que la instalación ya no cumple las medidas de seguridad necesarias.

Desde Más Madrid recuerdan que durante su etapa en el gobierno municipal la estrategia de residuos contemplaba el cierre de la incineradora en 2025.

Sin embargo, acusan al actual alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de querer prolongar su actividad hasta 2040, aumentando además la incineración en 10.000 toneladas anuales. "Nos quieren condenar a sufrir 15 años más de esta indecencia", afirmó Nieto.

El concejal también criticó que el Ayuntamiento no haya exigido responsabilidades a la empresa contratista y aseguró que Valdemingómez representa "el legado tóxico de la etapa de Álvarez del Manzano" y "el desprecio del Partido Popular al sur y el este de Madrid".

En este sentido, sostuvo que si la instalación estuviera ubicada en barrios del norte de la ciudad "ya estaría cerrada desde hace mucho tiempo".

Durante la manifestación, Más Madrid exigió al alcalde un plan de cierre definitivo de la incineradora y una estrategia de gestión de residuos alineada con la normativa europea y estatal, basada en la reducción de residuos, la economía circular y la protección del medio ambiente y la salud de la ciudadanía.