La deuda del Ayuntamiento de Zaragoza es de 532 millones, incluido el tranvía, tras reducir 36 millones en 2025

La consejera municipal de Hacienda y Proyectos Europeos del Ayuntamiento de Zaragoza, Blanca Solans,--con gafas blancas-- y su equipo técnico - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La deuda del Ayuntamiento de Zaragoza se sitúa en 532 millones de euros, después de reducirse en 36 millones en el cierre de 2025, e incluye el plan de amortización del tranvía --124 millones-- que el Banco de España obliga a contabilizar, y sin este concepto sería de 408 millones.

Este dato lo ha dado a conocer la consejera municipal de Hacienda y Proyectos Europeos, Blanca Solans, quien ha informado de que desde 2019 se ha aminorado la deuda un 36 por ciento pasando de 830 a 532 millones, lo que supone una media mensual de 3,5 millones.

Otro dato que ha aportado antes de que los publique el Banco de España este jueves es que la ratio de deuda viva sobre ingresos corrientes es del 67,52 por ciento en 2024 y la de 2025 está a expensas del informe de Intervención, pero la estimación es que "baje en varios puntos", ha avanzado.

Esta ratio de 67,52% está "muy por debajo del umbral del 75%, a partir de la cual los Ayuntamientos está sujetos a la tutela financiera de la administración autonómica, y que se en 2024 se logra rebajar, por primera vez, desde 1986.

La ratio de endeudamiento sobre los ingresos corrientes en 2019 era del 116% y ha ido descendiendo de forma progresiva hasta el 67,52% de 2024, lo que supone una reducción de 48 puntos a la espera de conocer el dato de cierre de 2025, del que se ha mostrado convencida de que será inferior al 67%.

En rueda de prensa, Blanca Solans ha destacado que reducir deuda supone "ganar un gran margen presupuestario que se puede aplicar a gasto corriente e inversiones" para recordar que el ejercicio 2025 se ha cerrado no solo con menos deuda, sino con la cifra récord de 120 millones en ejecución presupuestaria.

COMPARATIVA

Al respecto, ha comentado que la ejecución presupuestaria es un "buen ejemplo de responsabilidad política y pública" porque se devuelve a los vecinos en proyectos y programas de "gran retorno para la ciudad el esfuerzo de los ciudadanos" para que el Ayuntamiento tenga ingresos.

De esta forma, "no solo se reduce la deuda, sino que se devuelve a la ciudad mediante inversiones patrimoniales lo que han depositado los ciudadanos". Es la "combinación perfecta y el cambio de tendencia de políticas del Partido Popular con otras políticas que nada tienen que ver", ha comparado.

Así, ha enfrentado los 731 euros por habitante de deuda que hay en Zaragoza en 2025 respecto a los 1.200 que había en 2019, y sobre los 34.676 euros de deuda de cada español en la actualidad que contrastan con los 25.876 euros de 2019. Estos datos revelan que la deuda por habitante en España ha subido en 8.779 euros mientras que en Zaragoza ha descendido en 454 euros desde ese mismo año, un alivio de 50 euros en el último ejercicio.

La deuda en España ha aumentado desde 2019 en un 34%, lo que representa un modelo de gestión frente al de Zaragoza que ha caído un 39%, de modo que mientras en España sube la deuda, el Ayuntamiento de Zaragoza la baja, ha colegido Solans.

"En España --ha relatado-- se dedica más gasto público al pago de intereses, a lo que la gente no puede entender como una opción viable en un momento en el que la economía española está facilitando la recaudación expansiva del Estado. En el Ayuntamiento de Zaragoza, con menos gravosidad y presión fiscal para los ciudadanos estamos reduciendo la deuda y devolviendo ese esfuerzo en una mayor inversión para las infraestructuras de la ciudad".

REMANENTE

La previsión para 2026, ha avanzado Solans, es que la deuda del Ayuntamiento de Zaragoza podría reducirse en, al menos, en unos 25 millones si el Gobierno de España autoriza a amortizar con el remanente de tesorería de libre disposición para cambiar las inversiones municipales asociadas a deuda y así el endeudamiento sea menor.

De este modo, está a expensas de la reivindicación que ha hecho la alcaldesa, Natalia Chueca, a través de la FEMP para posibilitar esta aplicación y "así tener menos dependencia financiera".

SANEAMIENTO E INVERSIÓN

El Gobierno municipal, ha indicado Solans, conjuga el compromiso con el saneamiento de las cuentas municipales con un refuerzo récord de la inversión, para hacer realidad proyectos de transformación de la ciudad y mejoras en los barrios, en los servicios públicos y en las políticas sociales.

En concreto, el año pasado se han ejecutado 120,8 millones de euros en inversiones, un 17,7% más que en 2024, lo que supone un nuevo hito en la trayectoria ascendente de los últimos ejercicios. La cifra ha sido fue prácticamente el doble que en 2022 --de 60,9 millones--; el triple que en 2019, con 40,2 millones; y más del cuádruple de lo que se invertía en 2016 con 28,5 millones.

Solans ha subrayado que, en los últimos años, Zaragoza ha conseguido alcanzar ratios "históricos" en tres conceptos de gran relevancia para la salud financiera de la ciudad: el mayor Presupuesto Municipal que ha tenido nunca Zaragoza, la menor carga fiscal para la ciudadanía y el menor porcentaje de deuda viva desde 1986.

Al tiempo que se acomete esta progresiva reducción de la deuda viva, el Área de Hacienda y Fondos Europeos ha realizado "avances muy notables" en su estrategia de reestructuración financiera, con el objetivo de reducir el gasto en intereses que durante mucho tiempo "ha lastrado" las arcas municipales y la capacidad de inversión del Ayuntamiento, ha expuesto Solans.

Como dato final, ha dicho que solo en el presupuesto municipal de 2026, el ahorro en intereses de la deuda asciende a 5,3 millones de euros respecto al ejercicio anterior.