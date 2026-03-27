La DGT espera 1.535.000 desplazamientos por las carreteras aragonesas durante la Operación Semana Santa

El delegado del Gobierno de Aragón, Fernando Beltrán, en el Centro de Gestión del Tráfico Pirineos-Valle del Ebro este viernes durante la rueda de prena para presentar la Operación Especial de Tráfico Semana Santa 2026. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) espera 1.535.000 desplazamientos de vehículos por las carreteras de la Comunidad autónoma de Aragón durante el periodo vacacional de la Semana Santa.

Una previsión de caudal circulatorio superior en más de 100.000 trayectos respecto al mismo periodo del año pasado que motiva la puesta en marcha por el organismo público encargado del tráfico y la seguridad vial de la Operación Especial Semana Santa 2026, dividida en una primera fase que se inicia a las 15.00 horas de este viernes 27 de marzo u se extiende hasta las 0.00 del domingo 29 de marzo. En ese periodo se esperan unos 390.000 desplazamientos, concentrados principalmente en un primera salida hasta las 21.00 horas de este viernes; el sábado, con los más madrugadores de 8.00 horas a 14.00 horas y el domingo 29 de marzo, de 16.00 horas a 21.00 horas.

La segunda operación salida irá del miércoles 1 al domingo 5 de abril, jornadas en las que se concentrará el grueso del tráfico, con 795.000 desplazamientos. Los tramos horarios más comprometidos serán el miércoles de 15.00 horas a 21.00 horas, el jueves 2 de abril, de 8.00 horas a 21.00 horas, el viernes 3, de 11.00 horas a 13.00 horas y de 15.00 horas a 21.00 horas; el sábado 4 de abril de 8.00 horas a 14.00 horas; y finalmente el domingo 5 de abril, de 15.00 horas a 21.00 horas.

CARRETERAS SECUNDARIAS

El flujo del éxodo masivo procedente de los grandes núcleos urbanos tendrá como destinos principales las poblaciones con actos religiosos tradicionales, las segundas residencias, las zonas de montaña y las costas, así como las estaciones de esquí del Pirineo, lo que pone el foco en las carretera secundarias.

"Son carreteras con sus propias limitaciones de velocidad y que además van a estar más cargadas de lo habitual en los trayectos que quizá la gente de la zona vaya a hacer habitualmente", ha advertido el delegado del Gobierno de Aragón, Fernando Beltrán, durante la rueda de prensa de presentación de la Operación Semana Santa en el Centro de Gestión del Tráfico Pirineos-Valle del Ebro ubicado en Zaragoza.

En Teruel y el Bajo Aragón, el Jueves, Viernes y Sábado Santos la DGT advierte de que pueden presentarse dificultades en la denominada 'Ruta del tambor y el bombo', de fuerte arraigo y tradición en el Bajo Aragón, en la N-211, en Calanda, kilómetro 226; en la N-232, en Híjar, kilómetros 164 y 165.

También pueden resultar conflictivos para la circulación los recorridos que tengan por destinos Albalate del Arzobispo, Alcañiz, Alcorisa, Andorra, La Puebla de Híjar, Samper de Calanda y Urrea de Gaén. Además, fuera de la 'Ruta del tambor y el bombo', puede haber dificultades en Monreal del Campo, la N-211, kilómetro 108; y en Mora de Rubielos, Rubielos de Mora y Santa Eulalia del Campo.

En el Pirineo se mantiene el punto de congestión del final de la A-23 y se prevén retenciones en el tramo entre los kilómetros 404 y 406, en Sabiñánigo (Huesca) y la N-330, entre los kilómetros 614 y 622, entre Lanave y Sabiñánigo por alternancia de la carretera nacional y la autovía. Además, en la misma N-330, entre los kilómetros 630 y 632 por el tramo en obras y la confluencia con la N-260a (Biescas).

OPERACIÓN RETORNO

La operación retorno en Aragón comenzará el mismo domingo 5 de abril y se extenderá durante toda la jornada del 6 de abril, Lunes de Pascua, festivo en comunidades limítrofes como Cataluña, Comunidad Valenciana, La Rioja, Navarra y País Vasco, Ello generará grandes flujos de circulación a su paso por Aragón, especialmente en Zaragoza capital, de las 10.00 horas a las 22.00 horas.

Durante todo el día 6 de abril, Lunes de Pascua, se prevé gran intensidad de vehículos en la A-2, entre los kilómetros 300 y 335, con especial incidencia en la Ronda Norte de Zaragoza, sentido Barcelona, por el tránsito hacia comunidades limítrofes en las que es festivo.

En caso de congestión en este tramo, se recomienda, estando en A-2 antes de entrar a Ronda Norte sentido Barcelona, tomar la salida 311A para acceder a Z-40 (Ronda Sur) y una vez allí, en la salida 15 de Z-40, tomar la N-2 a Barcelona, para enlazar con la AP-2. La segunda opción puede ser, en la salida 14B de la misma Z-40, tomar la A-2 dirección Barcelona, para enlazar con la AP-2 o la N-2.

Además, se recomiendan como itinerarios alternativos durante toda la Operación Especial la AP-68 en lugar de la A-68, en el tramo de La Rioja-Zaragoza y la ARA-A1, que comunica la N-2 y la AP-2 con la N-232.

Para facilitar la circulación de la carretera A-2 sentido Barcelona, ese 6 de abril se cerrarán los carriles de incorporación a la A-2 dirección Barcelona desde la carretera N-232 en la salida 243B sentido Logroño, kilómetro 243,600, y en la salida 244 sentido Zaragoza kilómetro 244, entre las 17.00 horas y las 20.00 horas.

Además, en la Z-40 quedará prohibida la circulación de vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 kg de masa máxima autorizada dirección Madrid entre los kilómetros 28 al 32, entre las 14.00 horas y las 20.00 horas. Una restricción que además de por miembros de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, será vigilada mediante medios electrónicos y aeronáuticos.

La DGT también pide atender a las obras en la N-211 en Caminreal (Teruel); en la N-232 entre Fuentes de Ebro y El Burgo de Ebro; en a N-234 en la variante de Teruel; en la N-330 en Villastar (Teruel) y en las ya comentadas de Sabiñánigo.

MEDIOS DESPLEGADOS

Para dar cobertura al gran número de desplazamientos, participarán en el dispositivo de control y regulación de esta Operación Especial, por lo que respecta al ámbito territorial de esta Comunidad Autónoma todos los efectivos disponibles de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, Sector de Aragón, los funcionarios y personal técnico especializado del Centro de Gestión del Tráfico Pirineos-Valle del Ebro, y la Patrulla de Helicópteros de la DGT, con base en Zaragoza, y misión de vigilancia del tráfico y cobertura en todo Aragón, Navarra y La Rioja.

"El Gobierno de España despliega todos los recursos que están a su alcance para favorecer que la conducción sea fluida, que la campaña sea segura, que los ciudadanos vayan y vuelvan a sus lugares elegidos de vacaciones con toda la seguridad", ha destacado Fernanado Beltrán, quien ha repasado el listado de consejos básicos para reducir al máximo los riesgos en la carretera.

CONSEJOS PARA LOS CONDUCTORES

Así, ha apelado al lema de "cero alcohol" y ha ludido a la necesaria preparación del vehículo y del viaje sin prisas, con la previsión de las rutas y el estado de las vías mediante la consulta de la web de la DGT, sus redes sociales y el renovado teléfono 011, "que ya permite una interacción para que sea más cómodo para el ciudadano recabar la información que necesita", ha apuntado Beltrán.

Además, ha pedido extremar las precauciones ante los condicionantes que presentarán las vías secundarias del Bajo Aragón y las que conducen a los destino de playa, ambas con mucho tráfico, y las del Pirineo, por la presencia todavía de nieve. "Anticipación, señalización, el uso del intermitente y de la baliza V16 ante una detención del vehículo por avería o accidente". Con ella, ha recordado el delegado del Gobierno, "automáticamente Tráfico va a saber dónde está detenido ese vehículo y va a poder mandar de inmediato la ayuda que va a precisar".

Todo para tratar de reducir el número de accidentes en carretera y las cifras de fallecidos y de heridos graves. Un propósito al que se suma la campaña mediática de la DGT centrada en esta ocasión en el peatón y las distracciones que lo ponen en peligro. "También es muy importante que tengamos la vista puesta en la calzada, que no estemos con la mirada siempre pendiente del móvil, que disfrutemos de nuestro entorno y de la fiesta y atendamos al tráfico, también en las ciudades, que también provoca víctimas", ha resaltado.