El Día del Libro de Zaragoza amplía su espacio y se extiende a la plaza Salamero

Presentación del Día del Libro en Zaragoza. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El paseo Independencia de Zaragoza y sus alrededores se convertirán este 23 de abril, una vez más, en una gran librería al aire libre con motivo del Día del Libro, con la peculiaridad de que coincide con el Día de Aragón, en una edición en la que los organizadores se han visto obligados a ampliar el espacio expositivo, que se extenderá, además de a la plaza Santa Engracia y la plaza Aragón, a la vecina Plaza Salamero.

El Día del Libro 2026, organizado por la Comisión Permanente del Libro (Copeli) con el apoyo de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, contará con 115 expositores, en los que unos 350 autores firmarán ejemplares de sus obras a lo largo de 12 horas ininterrumpidas, desde las 09.30 horas.

Esta nueva edición de la fiesta de la literatura se ha presentado este lunes en la DPZ con la presencia del diputado delegado de Archivos y Bibliotecas de la institución provincial, José Manuel Latorre; el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui; la consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández; el presidente de Copeli, Daniel Viñuales; el secretario de Copeli, Ángel Gálvez; el presidente de Librerías de Zaragoza, Óscar Martín; y la autora del cartel del Día del Libro, Pilar Aznar.

El responsable provincial de Archivos y Bibliotecas ha destacado el "gran momento de creación literaria" que atraviesa la Comunidad y ha reivindicado que "el hecho de leer transforma y provoca" y que, en el caso de Aragón, coincide con el Día de San Jorge, en un día en el que todos los aragoneses están "celebrando nuestra identidad, nuestra cultura y nuestra historia".

Latorre ha aprovechado también para repasar algunas de las iniciativas que lleva a cabo la DPZ para fomentar la lectura en los 291 municipios de la provincia, como los ciclos 'Conversaciones entre autores y autoras', el ciclo de escritores aragonesas, 'La Provincia en Verso' o, próximamente, un primer ciclo de ilustradores, con el objetivo de incorporar la novela gráfica a la oferta de las bibliotecas municipales.

HISTORIA DE ARAGÓN Y COMPARACIÓN CON BARCELONA

Por su parte, Olloqui se ha remontado "casi mil años atrás" para recordar que Aragón es "una cultura milenaria, quizás la más antigua de Europa y también una de las más ignoradas". "Una historia que empezó en --el monasterio de-- San Juan de la Peña en torno a tres ideas fundamentales: que son antes las leyes que los reyes y ello implica un sistema de convivencia basado en la concordia, el acuerdo, el cumplimiento de los compromisos y una limitación del poder".

Siglos después comenzó a celebrarse San Jorge, que se ha hecho extensivo a "muchos otros territorios" acompañado por el Día del Libro, pero ha dejado claro que "todo eso nació en Aragón".

Un día, ha continuado, en el que la sociedad aragonesa convierte el paseo Independencia de Zaragoza "en la librería al aire libre probablemente más grande del mundo por un día", en el que ha asegurado que es "el día del libro más importante que se celebra, sin duda, en España".

Asimismo, Olloqui ha comparado este día con el que se celebra en "otros territorios --en referencia a Barcelona-- que tienen rituales hermosos, como intercambiar flores por libros, pero eso no les convierte en el principal referente de la cultura", que es "sin duda alguna Zaragoza".

La consejera municipal de Cultura ha señalado que el Ayuntamiento de Zaragoza lleva celebrando este día desde el pasado viernes, cuando se llevó a cabo la tradicional lectura pública, que este año estuvo protagonizada por el "turolense internacional" Javier Serra.

"Si pudiéramos, el 23 de abril, el paseo Independencia llegaría hasta Valdespartera", ha asegurado Fernández, quien ha resaltado que este evento va más allá de comprar un libro y genera encuentros con autores, con conocidos, en los que se intercambian impresiones literarias en una tradición que se pasa "de padres a hijos".

Convencida de que este Día del Libro en la capital aragonesa será "una gran fiesta", ha parafraseado a Javier Sierra la afirmar que "San Jorge a quien vence es a la ignorancia a través de la lectura".

LOS LIBROS ALIMENTAN "ALGO MÁS IMPORTANTE QUE EL DINERO"

El presidente de Copeli ha subrayado que esta jornada supone un gran impulso "a todo el trabajo y el esfuerzo realizado a lo largo del año por todos los profesionales involucrados en el proceso de elaboración de un libro", en un sector que ayuda a mantener más de 2.000 puestos de trabajo en la Comunidad.

Viñuales se ha comparado con otros sectores al admitir que las empresas culturales no tienen "la capacidad económica de las grandes empresas ni de los centros de datos que nos van a inundar en los próximos años" --de hecho, editoriales y librerías caminan siempre "sobre el hambre, sacrificando sueldo y recursos"--, pero alimentan "algo más importante que el dinero, que es el alma de nuestra ciudad".

El presidente de Copeli ha indicado también que, a pesar de que en los medios de comunicación nacionales se lleve casi toda la difusión el Día del Libro de Barcelona, hay "un montón de editoriales" de la ciudad condal que renuncian a estar en esta cita para estar en Zaragoza: "Por algo será, tenemos que empezar a sentirnos orgullosos del potencial que tiene nuestra ciudad".

El secretario de Copeli ha sido el encargado de exponer los datos técnicos de esta edición del Día del Libro. En total, habrá 115 expositores en 175 espacios: 25 librerías en 50 arcadas, 49 editoriales en 65 arcadas, una gran superficie de nueve arcadas, la Asociación de Escritoras y Escritores de Aragón o la Asociación Aragonesa del Cómic, entre otras.

El cartel de esta edición corre a cargo de la diseñadora Pilar Aznar y parte de la imagen de la letra capitular --la letra inicial con la que empieza un texto--, algo "muy identificable" para los lectores. Se trata de un cartel hecho con diferentes capas de papel real a través de una fotografía hecha desde arriba, en la que sobresale una pareja de conejos blancos.

"AVALANCHA" DE NOVEDADES

Sobre el momento actual del sector editorial, caracterizado por una "avalancha" constante de publicaciones, que a duras penas se logran vender, y un estancamiento en las ventas, Viñuales lo ha achacado a que "hay una sobreproducción, sobre todo por parte de los grandes grupos editoriales, empeñados en hacerse la competencia entre unos y otros con sus múltiples sellos editoriales y llenando las estanterías de los libreros, que poco pueden hacer porque se ven comprometidos por los contratos de distribución".

Es más, ha asegurado que los libreros van "con el agua al cuello" porque cada semana pueden llegar hasta 400 novedades, lo que complica a las editoriales pequeñas hacerse un hueco en los estantes.

El presidente de las Librerías de Zaragoza, Óscar Martín, ha agregado que "de ninguna manera" pueden absorber esta cantidad de novedades: "Al final llegan las cajas, tienes que hacer una selección y prácticamente dos tercios de los que llega se van, igual que han venido, en una semana". Frente a ello, intentan, en la medida de sus posibilidades, dar espacio a editoriales aragonesas.

En cuanto a la facturación, ha reconocido que el 23 de abril es un día especialmente rentable para las librerías, pero ha recordado que para llegar a este día son necesarias muchas horas de trabajo en las semanas anteriores e incluso en las posteriores.

Preguntados por las recomendaciones de cara a este día, se han pronunciado Viñuales, quien ha recomendado el manga 'Hunt to town', de Luis Continente, que publica por primera vez; y Latorre, quien ha hecho lo propio con 'Prandium amicorum', de Víctor Juan, un compendio de recetarios y "libro de amistad" con 30 protagonistas, uno de los cuales es él mismo: "Como yo suelo salir poco en los libros y esta vez salgo en uno, voy a recomendar el libro en el que salgo yo", ha bromeado.