Díaz confronta con el PSOE por la edad de jubilación: "Sumar no va a permitir que se alargue"

Reformará la ley de vivienda para blindar el control del alquiler en todas las CCAA y ve "nerviosos" en PP y Vox ante la "remontada"



ZARAGOZA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha advertido al PSOE de que su formación no va a permitir que se alargue la edad de jubilación en España bajo ningún concepto.

Además, ha lanzado durante un mitin de campaña en Zaragoza que tanto los candidatos del PP, Alberto Núñez Feijóo, como la "extrema derecha ultramontana" que encabeza su homólogo en Vox, Santiago Abascal, la atacan porque tienen "nervios" ante la "remontada" de la izquierda en los comicios.

La candidata de Sumar ha admitido que ve con "preocupación" la posición del PSOE, en alusión implícita a las palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que pedía un debate sereno sobre extender la edad de jubilación a los 70 años y a las informaciones de que el PSOE plantea aumentarla a través de incentivos.

"Quiero ser clara, Sumar defiende que un trabajador que se sube a un andamio no puede trabajar a partir de los 65 años, que un docente no puede trabajar a partir de los 65 años, que una limpiadora, una camarera de piso, una cajera, quien queráis, un celador, no puede trabajar a partir de los 65 años", ha remarcado para enfatizar su negativa a alargar la edad de jubilación porque los que se tienen que "apretar el cinturón" son los privilegiados.

También ha trasladado su compromiso inmediato, en caso de gobernar, de aplicar las modificaciones que sean necesarias en la ley de vivienda, que ha "llegado tarde y se queda corta", para garantizar la limitación de los precios del alquiler en el país, así como blindar su cumplimiento en toda España.

Y en esta materia ha vuelto a cargar contra los socialistas, al recriminarles que suprimieran de la revisión del decreto anticrisis la prórroga automática de los alquileres que venía aplicándose el último semestre.

"DEMOCRATIZAR LOS IMPUESTOS Y LA ECONOMÍA"

Arropada por la portavoz federal de IU, Sira Rego, y el cabeza de lista de Sumar por Zaragoza, Jorge Pueyo (Chunta), Díaz ha enfatizado su intención de emprender reformas para que los trabajadores tengan poder de decisión en las empresas y "democratizar" también el ámbito de los impuestos, con la línea decisiva de actuar sobre los beneficios de las grandes empresas y la banca.

De esta forma, ha reivindicado una reforma fiscal progresiva para potenciar el Estado del bienestar "fuerte" y subir los salarios del país vinculándolos, a través de un observatorio, a las ganancias de las compañías.

Al hilo, Díaz ha recalcado que otras actuaciones urgentes que plantea Sumar son medidas para asegurar una cesta de la compra asequible y ante el alza de hipotecas, en referencia al bono de emergencia de 1.000 euros que promulga su candidatura. Iniciativas todas ellas, como la reducción de la jornada laboral y acabar con las horas extra impagadas en España, para propiciar una "vida con dignidad".

Luego, Díaz ha arengado a las bases progresista a movilizarse con "esperanza" y "sin miedo" porque hay una tendencia de remontada en la campaña, algo que prueba el propio Feijóo, que estaba "callado" porque cuando habla "sube el pan", ha salido ahora a "atacar" a Sumar, consciente de que es la clave" para la victoria de la izquierda es que su proyecto esté "fuerte".

También ha lanzado que esos "nervios" los denota también Abascal, que ayer dijo que era "muy peligrosa" porque su "miedo" es que es garantía de subir el salario mínimo y las pensiones, al igual que teme a la movilización de las mujeres y del colectivo LGTBi, cuyos derechos Sumar va a defender.

Al respecto, Díaz ha remarcado que es una candidata de fuertes convicciones y no va a entrar en las "provocaciones" ni en "insultos, que evidencia su preocupación ante el "avance" de su candidatura es la llave para que se mantengan en la oposición.

COMPROMISO CON LA PLURINACIONALIDAD: QUIERE UN "PAÍS DE PAÍSES"

Al inicio de su intervención Díaz ha explicado que ha sufrido un retraso para participar en el mitin por la incidencia en el transporte ferroviario por las inundaciones en Zaragoza, ante lo cual ha aprovechado para mandar su solidaridad a los afectados y a los servicios de emergencia.

Luego, ha alertado que el nivel de esas lluvias torrenciales evidencian que la "emergencia climática" golpea en las vidas de las personas y que el 23J también se decide la respuesta ante el cambio climático.

En este punto, ha reafirmado que la apuesta de Sumar es potenciar las energías renovables, pero dejando claro quieren un país "verde democráticamente" y no sujeto al "oligopolio eléctrico". "Les decimos a las energéticas que controlan el mercado del país que esos beneficios abusivos se van a acabar", ha proclamado.

También ha señalado que ayer intervino en un mitin en Coruña en gallego porque España es "abierta, plural y diversas", para defender que las lenguas cooficiales se hablen y se estudien en todas las zonas del pais. Así, para resaltar su compromiso con la plurinacionalidad, Díaz ha defendido que hay que salir a votar el 23J para tener "un país de países".

IU: "LA GARANTÍA DE GOBIERNO PROGRESISTA ES SUMAR"

La portavoz federal de IU, Sira Rego, ha llamado a la movilización de la izquierda y que es necesarios que Sumar esté "fuerte", porque es la única manera de que Feijóo no gobierno con Abascal, en una alianza "ultra".

"La garantía de que haya un gobierno progresista es Sumar", ha ahondado Rego para recalcar que la candidata amplia que abandera Sumar será "decisiva" para revalidar la coalición de izquierdas, para seguir "conquistando" derechos como han demostrado esta legislatura, al liderar los principales avances sociales y medioambientales.

Frente a ello, ha subrayado que el "negacionismo" ante el cambio climático es lo que extienden los gobiernos de PP y Vox en ayuntamientos y comunidades, cuyo objetivo es la "derogación" de las medidas progresistas.