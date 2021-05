Díaz (Podemos) dice, sobre la marcha de Erika Sanz, que hace tiempo que sus opiniones la situaban "fuera del partido"

Defiende el papel de Podemos en el Gobierno de Aragón, donde hay negociación y batallas "que a veces se ganan y otras se pierden"

ZARAGOZA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Podemos Aragón, Maru Díaz, ha manifestado sobre la marcha de marcha de Erika Sanz de esta formación política y el abandono de su escaño en las Cortes autonómicas, que desde hace meses "sus opiniones la situaban fuera del partido y lo que ha hecho es un ejercicio de coherencia" porque si se opina en contra de aquello que mandan los inscritos y los militantes "lo mejor es marcharse".

En declaraciones a los medios de comunicación, después de que Sanz haya anunciado en rueda de prensa que deja su escaño en el Parlamento autonómico y que se ha dado de baja del partido, Maru Díaz ha comentado que es una decisión que les ha "pillado por sorpresa" y que no conocían ni ella, ni los compañeros del grupo parlamentario. Su relevo será tratado en una próxima reunión de Consejo Coordinador.

Además, ha sostenido que las opiniones expresadas por Sanz en la rueda de prensa son "una posición personal, que no corresponden con la línea política del partido", donde, por otra parte, "las decisiones las toma la militancia, los inscritos".

En este punto, ha enfatizado en que entrar al Gobierno de Aragón fue una decisión "que tuvo un respaldo absolutamente mayoritario, con una votación récord". Ha añadido: "Un año después de la entrada en él, me presenté como coordinadora general, con un equipo que revalidaba esa entrada en el Ejecutivo, y obtuve la mayoría absoluta".

Díaz ha dicho que en estos momentos participa, conjuntamente con Ione Belarra, en una candidatura estatal, "en un momento en el que el partido está fuerte, unido y hacemos aquello que nos piden los inscritos".

REFRENDO DE LAS BASES

La coordinadora general de Podemos Aragón es también consejera del Gobierno autonómico, la única de la formación morada, aunque hay varios directores generales de este partido, no solo en su Departamento. El Ejecutivo aragonés está apoyado por PSOE, Podemos, CHA y PAR.

Según ha dicho Díaz, "todas las decisiones que se están tomando en el cuatripartito estaban recogidas dentro del acuerdo de gobierno", que votó a favor el 83 por ciento de los inscritos de Podemos, "donde quedaban recalcadas todas nuestras posiciones respecto a la concertada y los debates medioambientales" e, incluso "hay un mecanismo para disentir, como lo estamos haciendo", cuando "abiertamente discrepamos y defendemos cosas distintas" los diferentes partidos que sustentan al Gobierno.

Asimismo, ha contado que cada paso que se da, se vota en seno de Podemos, "como ha sido, por ejemplo, la ley de la prestación complementaria al Ingreso Mínimo Vital, que se ha votado dentro del Consejo Ciudadano Autonómico", con "un debate largo, donde han participado en los compañeros diputados, sea medido la posición y donde finalmente se ha llegado a un acuerdo por mayoría".

En este punto, Díaz ha sostenido que en política "uno no hace lo que a él le gustaba, sino lo que le mandan las bases" porque en este partido "es la gente de abajo la que decide y cuando te gustan las decisiones, uno está, lo que no puede ser es que cuando no te gusten, intentes romper el juguete".

Ha abundado al señalar: "Cuando uno pierde, tiene que saber también aceptar que la militancia y las bases están marcando la hoja de ruta hacia otro lado".

DISCUSIONES

Díaz ha defendido el papel de su grupo parlamentario en las Cortes de Aragón de apoyo al Gobierno, para defender el diálogo en el seno del cuatripartido: "Estos dos años, hemos discutido mucho", algo que en muchas ocasiones se trasladan a los medios de comunicación, pero "otras veces no".

A su entender, "lo importante no son las discusiones, sino los resultados" y en esos debates participan "diputados, compañeros del Consejo Ciudadano", no solo quienes forman parte del Gobierno. "Está implicado todo el mundo, incluso Erika estuvo sentada en negociaciones dentro del seno del Gobierno para algunas leyes" por lo que hay debate y trabajo, aunque "no te cojan las cámaras discutiendo".

Como ejemplo, ha dicho que el proyecto para ampliar las pistas de esquí de Cerler por el valle de Castanesa, "no es el del origen y esto no es por casualidad", se ha renunciado a tres de los cinco proyectos, después "de muchas horas de negociación", además de que se va a hacer "un nuevo impacto medioambiental sobre las obras y eso no hubiera pasado hace dos años".

"Hay muchísimo trabajo y hay muchísimas batallas y algunas se ganan y otras se pierden", como ha ocurrido con la construcción del embalse de Mularroya, respecto al que "los jueces nos acaban de dar la razón", algo que ha recurrido el Gobierno central y "seguiremos peleando", pero "uno en política, no puede tirar la toalla cuando va perdiendo", sino redoblar esfuerzos; marcharse no es la fórmula", ha considerado la dirigente de la formación morada.

Por otra parte, ha esgrimido que en un año de pandemia, "la ciudadanía no necesitaba verme protagonizar a mi personalmente con Javier Lambán discusiones estériles, sino que hiciéramos cosas, que es lo que hemos hecho y de eso me siento muy orgullosa".

MARCAR LA HOJA DE RUTA

La coordinadora general de Podemos Aragón ha mencionado que hace siete años, cuando nació Podemos, no gobernaba en ningún sitio y, ahora lo hacen en España y en seis comunidades autónomas: "Si eso no es tener capacidad de marcar la hoja de ruta de nuestro país, pues tampoco entiendo muy bien para que se está en política".

En su opinión, hacer política es "trabajar para la gente", alejándose "de los ruidos" y "preocuparnos de las cosas de comer, de dar becas, bajar tasas, apostar por la ciencia, apostar por el feminismo, no dejará ninguna mujer atrás; sí eso es revertir Podemos, es que no estábamos en el mismo partido desde el principio".

Maru Díaz ha expuesto también que esta formación política está ahora "unida, no hay escisiones de facciones, ni de familias que tanto daño han hecho a la organización".