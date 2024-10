Dimite de sus cargos en la Comarca de Cinco Villas el vicepresidente segundo, Felipe Díaz Cano (CHA)

SOS DEL REY CATÓLICO (ZARAGOZA), 31 (EUROPA PRESS)

El portavoz de CHA en el Consejo Comarcal de Cinco Villas (Zaragoza), Felipe Díaz Cano, ha dado a conocer este jueves, 31 de octubre, su dimisión de los cargos en la Comarca, vicepresidente segundo y consejero de Turismo y Cultura. En un comunicado, ha señalado que Chunta "ha facilitado" que el PSOE continúe en el gobierno de la Comarca, lo que "ha utilizado para perjudicar" a la formación nacionalista.

"Cuando te levantas por la mañana y sientes una angustia en el pecho que te entristece y te cuesta tanto comenzar la jornada, en ese momento debes dejarlo. Aunque es muy triste y amargo, uno debe pensar y saber cuándo estar y cuando irse. Aunque saber que te faltan muchas cosas por hacer pueda ser también muy doloroso, pero el bienestar personal es mucho más importante", ha señalado.

El ya exvicepresidente segundo ha dejado claro que su única motivación para entrar en política y concurrir a las elecciones ha sido contribuir a mejorar su entorno: "Nunca pensé que podría encontrarme en el cargo que he ocupado hasta hoy, pero sí creo que tengo conocimientos suficientes para ejercerlo con solvencia".

Ha recordado que trabaja para la Comarca desde 2009, primero desde la Asociación de Turismo 'Civitur', también con la Asociación de Empresarios Turísticos de Sos y hasta ahora como consejero comarcal, "convencido" de que podía "aportar mucho" a la mejora del turismo, sin descuidar la cultura.

Su proyecto político se ha sustentado en "potenciar las localidades de Sos del Rey Católico y Uncastillo como locomotoras del turismo", ya que entre las dos reciben en torno al 70% de los visitantes, más del 40.000 personas, cifra que ha bajado un 20% desde 2019, "y desde ellas promocionar al resto de las localidades para inducir a los turistas a visitar los otros recursos muy importantes pero desconocidos".

OFICINA DE TURISMO

Por este motivo, promovió la creación de una oficina comarcal de turismo en Sos, "el pueblo más idóneo", quejándose de que seis meses después de que el Consejo Comarcal aprobara los Presupuestos no ha alquilado el local para ponerla en marcha.

"Este ejemplo, es una forma de explicar cuál ha sido mi situación desde que entré en el Gobierno. Chunta Aragonesista ha sido quien ha facilitado que el PSOE siga gobernando después de las elecciones, pero lejos de agradecer esta decisión utilizan la institución para perjudicarnos", ha aseverado.

Se ha quejado de que, desde que entró en el Gobierno comarcal, el PSOE le ha visto "más como la oposición que como parte del Gobierno", recordando que conformar el Gobierno "fue muy complicado" y que pocos meses después de tomar posesión se quejó por escrito de "la actitud" del PSOE.

"En ese momento dejamos claro que no íbamos a consentir injerencias ni tutelas por parte de la otra parte del Gobierno" y "tras varias reuniones llegamos al acuerdo de que el presidente no se inmiscuiría en las consejerías de Turismo y Cultura", ha continuado Díaz Cano, quien manifestó su intención de "ser leal" a sus compañeros de gobierno, reclamando lo mismo para su grupo.

"Transcurridos los meses, mi sensación es que estoy desarrollando las políticas anteriores del PSOE y en cambio debido la maquinaria administrativa me siento incapaz de introducir los cambios que desde nuestro grupo se consideran necesarios para mejorar la situación del turismo de la Comarca", ha lamentado el portavoz de CHA.

Díaz Cano ha tildado de "imposible" modificar el Plan de Sostenibilidad Turística y que el presidente de la Comarca, Santos Navarro, "sigue injiriéndose en los asuntos de turismo".

"Pero si resulta duro levantarte cada día pensando en la incapacidad de gobernar y hacer lo que piensas que es bueno para la comarca, resulta aún más duro cuando personas de tu propio entorno tampoco son leales y se preocupan más por lo suyo que por el interés de la comarca", ha manifestado Díaz Cano, añadiendo que si no puede desarrollar las políticas de CHA "no tiene ningún sentido permanecer en el cargo".

"Si alguien quiere que haga otra cosa es mejor que lo haga otra persona, yo no estoy para eso. No he querido tener ninguna compensación económica por mi cargo y quien me conoce sabe que he trabajado incansablemente estos meses", ha subrayado el exvicepresidente segundo, para agregar: "He acudido a donde me han requerido, me he reunido con muchas personas, asociaciones e instituciones, he escuchado muchas ideas y bastantes muy interesantes, pero siento que no voy a poder hacer lo que pienso que es mejor".

En cuanto a sus funciones en el área de Cultura, ha indicado que desde el principio ha creído que hacía falta "un revulsivo en la acción cultural", rechazando "repartir el dinero, cien mil euros a todos los pueblos, sin un criterio de crecimiento personal, sin que las acciones tengan alma".

"Debemos hacer mucho más por la cultura, pero por esa cultura que tiene que ver con lo personal, dirigida a la gente que vive en los pueblos y no tanto a las personas que nos visitan en verano" porque "al final las acciones culturales son más turísticas que otra cosa".

También ha afirmado: "Soy un convencido de la Comarca como administración, pero también considero que la fórmula de representación no es la más correcta".

A su juicio, "mientras los consejeros sean alcaldes o concejales de los ayuntamientos y no sean elegidos de forma directa, la comarca caerá en el error de ser un ente que reparte fondos a los consistorios sin criterio y solo con la intención de contentar a los alcaldes o consejeros, por no decir lo que influye que los ayuntamientos estén en el gobierno o no".

"Me voy sin rencor, pero sí con resquemor, solo espero que mañana cuando me levante no vuelva a sentir esa presión que me ha hecho llegar hasta aquí", ha concluido.