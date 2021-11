El dinosaurio Proa de Ariño es portada de la prestigiosa revista científica 'Journal of Comparative Neurology'

TERUEL, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El dinosaurio turolense 'Proa valdearinnoensis' es portada del último número de la prestigiosa revista estadounidense especializada en temas científicos "Journal of Comparative Neurology".

'Proa valdearinnoensis' era un dinosaurio comedor de plantas --ornitópodo-- y primo lejano, pero menos antiguo, del famoso 'Iguanodon'. Sus fósiles solo se han encontrado hasta el momento en la antigua mina de lignito de la localidad turolense de Ariño.

Un equipo internacional liderado por investigadores de la Fundación Dinópolis y de la Fundación ARAID, ayudándose de un escáner del Hospital Obispo Polanco de Teruel, ha podido inferir el tamaño del encéfalo, advirtiendo de que los dinosaurios ornitópodos pudieron haber sido tan listos como sus parientes carnívoros.

La relevancia de la publicación sobre el estudio paleoneurológico, que ya ha sido dada a conocer meses atrás, ha hecho que 'Proa' sea portada ahora del volumen impreso de la revista.

La referencia de la publicación es 'Knoll, F., S. Lautenschlager, S. Kawabe, G. Martínez, E. Espílez, L. Mampel, & L. Alcalá. 2021. Palaeoneurology of the Early Cretaceous iguanodont Proa valdearinnoensis and its bearing on the parallel developments of cognitive abilities in theropod and ornithopod dinosaurs. Journal of Comparative Neurology, 529 (18): 3922-3945'.

El enlace a la publicación científica es 'https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cne.25224'