La Diputación de Huesca aumenta un 60% las ayudas energéticas a los municipios ante el encarecimiento de suministros

La DPH aumenta de forma extraordinaria su Plan Provincial de Concertación Económica Municipal para Suministros Energéticos y su Mantenimiento Correctivo que pasa en 2026 de los 2,5 millones de euros a 4 millones. - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA

ZARAGOZA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huesca (DPH) incrementará en un 60% el presupuesto destinado al Plan Provincial de Concertación Económica Municipal para Suministros Energéticos y su Mantenimiento Correctivo, que pasará de los 2,5 millones de euros en 2025 a un total de 4 millones en 2026.

Esta medida responde al contexto económico actual, marcado por el incremento de los precios de la energía derivado de la inestabilidad internacional, especialmente tras la guerra de Irán, y su impacto directo en las finanzas de los ayuntamientos.

Desde la institución provincial han señalado que la subida de los costes energéticos está afectando de forma significativa al gasto corriente de los municipios, especialmente en servicios esenciales como el alumbrado público o el funcionamiento de instalaciones municipales.

APOYO A LOS MUNICIPIOS FRENTE AL AUMENTO DE COSTES

El presidente de la DPH, Isaac Claver, ha subrayado que esta medida extraordinaria responde a la necesidad de apoyar a los ayuntamientos en un momento de especial dificultad económica. "Nuestra esencia como Diputación es ayudar a nuestros pueblos. Con este incremento del plan ayudamos a los ayuntamientos a hacer frente al aumento del precio de la energía y del combustible provocado por el contexto mundial", ha afirmado.

El nuevo plan beneficiará a un total de 201 municipios de la provincia --todos excepto la capital oscense-- y tiene como objetivo garantizar que las entidades locales puedan seguir prestando servicios básicos en condiciones adecuadas.

La ayuda se destinará tanto al pago del suministro eléctrico como a los costes de mantenimiento asociados, en un contexto de alta volatilidad de precios que genera incertidumbre en la planificación presupuestaria municipal.

CRITERIOS DE REPARTO Y EJEMPLOS

La distribución de los fondos se ha establecido en función del tamaño de los municipios. Así, los 195 municipios de menos de 5.000 habitantes recibirán un total de 3.376.000 euros. Cada uno de ellos contará con una asignación fija de 7.304 euros, a la que se sumará una cuantía variable en función de su población y del número de entidades singulares.

Por su parte, los seis municipios de más de 5.000 habitantes de la provincia recibirán 624.000 euros en total, lo que supone 104.000 euros para cada uno.

Este incremento se traduce en mejoras concretas para las arcas municipales. Es el caso de Antillón, que con 127 habitantes pasará de recibir 5.770 euros en 2025 a 9.246 euros en 2026.

Su alcalde, Alejandro Ferrando, ha destacado la importancia de esta ayuda para localidades pequeñas: "Supone un desahogo muy importante. En los últimos años el precio de la energía se ha convertido en una preocupación constante porque afecta directamente al funcionamiento diario del pueblo".

Ferrando ha explicado que el incremento de casi 3.500 euros permitirá afrontar con mayor tranquilidad unos gastos que son obligatorios y que, en muchos casos, condicionan el presupuesto municipal.

GARANTIZAR SERVICIOS EN EL MEDIO RURAL

Desde la Diputación han insistido en que este tipo de medidas son fundamentales para garantizar la viabilidad de los servicios públicos en el medio rural, donde los recursos son más limitados y el impacto de los costes energéticos es especialmente significativo.

El incremento del plan se enmarca en una estrategia más amplia de apoyo a los municipios, orientada a reforzar su capacidad de gestión y a asegurar la prestación de servicios básicos en un contexto económico complejo.

Con esta iniciativa, la DPH busca aliviar la presión financiera de los ayuntamientos y contribuir a que puedan mantener la calidad de los servicios públicos, al tiempo que se refuerza el compromiso institucional con el desarrollo y la sostenibilidad del territorio.