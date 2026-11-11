La Diputación de Huesca aumentará su inversión en carreteras un 70% en 2027

Trabajos en una de las carreteras de la provincia. - DIPUTACIÓN DE HUESCA

HUESCA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presupuesto de la Diputación Provincial de Huesca (DPH) para el próximo año prevé una inversión de más de 21 millones de euros frente a los 12.175.000 euros que recogían las cuentas de 2026. En total son 9 millones de euros más con los que el ente provincial muestra su apuesta por seguir invirtiendo en una infraestructura fundamental, la red de carreteras, para el desarrollo del Alto Aragón.

Las carreteras provinciales y los accesos a nuestros pueblos son una infraestructura esencial para la vida diaria de miles de altoaragoneses. Por ellas se va a trabajar, al colegio o al médico; circulan nuestros agricultores y nuestras empresas, llegan las ambulancias y los bomberos y acceden quienes visitan nuestros pueblos. Por eso, aumentar la inversión en este campo, es también mejorar la seguridad, conectar mejor el territorio y mejorar las oportunidades para el medio rural.

Con esos objetivos la DPH va a incrementar en 2027 la inversión en carreteras un 70 por ciento respecto a este año. Un aumento que llegará a todas las partidas en este ámbito: programa de obras de carreteras provinciales, carreteras municipales, mantenimiento y conservación y ayudas en especie para carreteras municipales.

El presupuesto de 2027 recogerá una inversión de 6 millones de euros para obras en carreteras provinciales que contempla 12 actuaciones. Entre ellas, por ejemplo 1,7 millones de euros para continuar la variante de Ibieca o 1,4 millones de euros para la HU-V-8402 que une Pueyo de Fañanás con Torres de Montes. Habrá también 432.000 euros para la rehabilitación del puente de la carretera HU-V-8301a en Albalatillo o 325.000 euros para la reparación de firme y drenaje de la HU-V-9401a en Villacarli.

Seis millones de euros se van a invertir también en el programa de obras en carreteras municipales (encomiendas). Es este caso hablamos de mejoras que afectan en su mayor parte a accesos a pequeñas poblaciones. La Diputación prevé hacer 16 actuaciones como la mejora del acceso a Estaña desde Estopiñán (950.000 euros) o los accesos a Arasan y Urmella (744.000 euros), a Fanlo desde Escalona (570.000 euros) o en la carretera del Solano (476.000 euros).

La inversión en carreteras aumentan también en cuanto a conservación y mantenimiento. Para esta partida se destinan 2.500.000 euros. 500.000 euros más que este 2026.

En el apartado de ayudas en especie para carreteras municipales --obras solicitadas en el AURA 2025-- hay prevista una inversión que supera los 4 millones de euros que servirá para la reparación de firmes y drenajes en accesos a ocho núcleos como San Pelegrín, San Felices, Coscojuela de Fantova o Jánovas. A estas inversiones hay que sumar además los 2,5 millones de euros con los que la institución provincial contribuye al Plan de Actuaciones Preferentes para Carreteras de Huesca que va a ejecutar el Gobierno de Aragón.