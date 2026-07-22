La Diputación de Huesca mejorará la variante que une la A-131 con la A-129, en Sariñena

El presidente de la Diputación de Huesca, Isaac Claver, ha visitado la variante que une la A-123 con la A-129. - HUESCA

SARIÑENA (HUESCA), 22 (EUROPA PRESS)

La Diputación Provincial de Huesca (DPH) acometerá las obras de mejora del la variante, de aproximadamente un kilómetro de longitud, que enlaza las carreteras A-131 y A-129 junto al polígono industrial Saso Verde, donde se ubican, entre otras empresas, la Cooperativa de Los Monegros. La decisión se adopta después de tratar este tema con el Ayuntamiento y de confirmarse que esta vía no forma parte de la red autonómica de carreteras y que, por tanto, su titularidad corresponde a la entidad local.

El presidente de la Diputación de Huesca, Isaac Claver, visitó recientemente este tramo carretero acompañado por el concejal del Ayuntamiento de Sariñena, Valeriano Tella. Durante el recorrido mantuvieron un encuentro con empresarios del polígono y vecinos, quienes trasladaron el grave deterioro que presenta este acceso y las dificultades que genera diariamente para la actividad económica, el tráfico agrícola y ganadero y la seguridad de los usuarios.

Conocida la titularidad de este tramo, la DPH ha decidido asumir la mejora de esta vía para ofrecer una solución definitiva a una reivindicación que se arrastra desde hace años. La mejora de esta vía se prevé acometer a lo largo del mes de septiembre.

Isaac Claver ha destacado que "durante muchos años se han hecho promesas incumplidas sobre la mejora de un trazado que hoy por hoy está en un estado lamentable, fruto de la inacción del pasado. Somos una Diputación que quiere dar respuesta y soluciones siempre que sea posible y, en este caso, ahora que ya conocemos la titularidad del tramo, vamos a trabajar de la mano con el Ayuntamiento para que el reasfaltado sea una realidad lo antes posible".

La actuación permitirá resolver una situación que ha motivado numerosas reclamaciones por parte del tejido empresarial, la Cooperativa de Los Monegros, entidades del territorio y usuarios habituales de este enlace viario.