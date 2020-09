La Diputación de Teruel aprueba el plan complementario de Concertación con un millón de euros para los municipios

TERUEL, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Teruel (DPT) ha aprobado este miércoles, en la sesión ordinaria del mes de septiembre, el Plan Complementario de Concertación 2020 con una partida de un millón de euros, que se

suman a los 3,3 millones con los que estaba dotado este plan.

De este modo, la institución provincial refuerza el apoyo a los municipios gracias a este fondo que está especialmente dirigido a sufragar los gastos extraordinarios que los ayuntamientos han tenido que afrontar a causa de la COVID-19 y la tormenta Gloria.

Esta partida extraordinaria es fruto de la segunda modificación presupuestaria que realizó la institución para adaptarse a la nueva situación creada tras la pandemia.

El presidente de la DPT, Manuel Rando, ha señalado que "nuestro presupuesto está a disposición de todos los municipios y en función de las consecuencias de tipo social y económicas de la pandemia. Entendemos que debemos reforzar a los ayuntamientos para atender todos los gastos derivados de la emergencia sanitaria y también que quienes lo deseen lo puedan dedicar a los efectos de la tormenta Gloria".

El reparto del Plan de Concertación se realiza mediante unas bases totalmente objetivas que tienen en cuenta las particularidades de la provincia. Teruel, Alcañiz y Andorra disponen de una partida fija y, deducida la cantidad destinada a estos tres municipios, el resto se distribuye siguiendo criterios que atienden a cuestiones como sus habitantes o el número de núcleos de población que posee cada entidad, así como un fijo por municipio.

APOYO A GANADERÍAS

En el pleno se ha aprobado además la ordenanza específica del Programa de apoyo a las ganaderías de bovino de lidia, dotado con 60.000 euros, fruto también de la segunda modificación presupuestaria de este año. El objetivo es apoyar económicamente a las ganaderías de bovino de lidia radicadas en la provincia, para paliar los efectos causados por la suspensión de los festejos taurinos y los consiguientes ingresos derivados de los mismos a consecuencia de la pandemia COVID-19.

El vicepresidente Alberto Izquierdo ha apuntado que las ayudas van dirigidas "a familias de la provincia, gente que están viendo como sus empresas se van a la ruina porque no tienen posibilidad de trabajar". Ha recordado que las ganaderías llevan un año sin trabajar y "son un sector productivo importante de la provincia, empresarios que viven en el medio rural. No vamos a pagar festejos, nuestro objetivo es que los ganaderos puedan dar de comer a sus animales,

puedan mantenerlos bien y, por lo tanto, no se pierda una actividad que al final crea muchos puestos de trabajo en la provincia".

Además, Izquierdo ha subrayado que la DPT es la primera administración en Aragón que saca en adelante una ayuda para este sector.

Las ayudas servirán para subvencionar los gastos derivados de la alimentación de las reses; los gastos derivados del transporte de los animales en el caso de que los mismos realicen trashumancia, con relación de número de viajes, fechas, kilómetros recorridos y guías pecuarias de transporte; así como los gastos veterinarios derivados de los tratamientos sanitarios de las reses.

De estas ayudas podrán beneficiarse las ganaderías de bovino de lidia con domicilio fiscal y social en la provincia de Teruel, que estén inscritas y registradas en el Libro Genealógico de la Raza Bovina de Lidia, cumpliendo todos los requisitos legales, y que hayan realizado festejos y/o espectáculos taurinos en el último ejercicio fiscal completo (2019).

MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS

En el pleno también se ha aprobado una modificación de créditos en distintos capítulos por un valor total de 126.000 euros, con el objetivo de hacer frente a distintos gastos e invertir en Turismo

y Cultura.

El presidente Manuel Rando ha explicado que se trata de unas modificaciones "totalmente habituales en cualquier institución y van orientadas por un lado al turismo, para que en el último trimestre de este año podamos vender nuestro buen producto a nivel turístico y uno de los pilares básicos de nuestra provincia se vea reforzado.

También apoyamos al sector de la cultura y atendemos a cuestiones ordinarias de los bomberos, que este año han trabajado más que nunca.

Hemos sido cautos y hemos ido avanzando en los cambios poco a poco.

No hacemos más que adaptar el presupuesto a las situaciones cotidianas que tiene esta institución".

Por su parte el vicepresidente ha insistido en que las "modificaciones presupuestarias forman parte del trabajo ordinario de una administración" y ha señalado que "esta Diputación sigue

trabajando por amortiguar el golpe que los hosteleros y restauradores de la provincia están sufriendo. Si con estas campañas que vamos haciendo paliamos en alguna medida ese golpe, lo estamos haciendo bien".

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

El Pleno de la Diputación de Teruel ha aprobado una Declaración Institucional que insta al Gobierno de España y a las Cortes Generales a iniciar los trámites para conseguir las modificaciones necesarias en la Ley General de la Seguridad Social para que los casos de acceso a la jubilación anticipada por voluntad de la persona interesada, en los que acredite un período de cotización efectiva de 40 años, sean excluidos de la aplicación de los coeficientes reductores establecidos en el artículo 208 de la citada ley.

La Declaración, que surge de una propuesta de Ganar-IU, pide que a los efectos de acreditación del citado período de cotización efectiva, no se tenga en cuenta la parte proporcional por pagas extraordinarias y que solo se compute en el periodo de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un año.

HOSPITALES DE TERUEL Y ALCAÑIZ

En el pleno también se han tomado en consideración otras propuestas de los grupos políticos. El Partido Popular había presentado dos iniciativas sobre la construcción de los

hospitales de Teruel y de Alcañiz, que finalmente ha sido aprobada con el apoyo de todos los grupos, después de que el PP haya aceptado una enmienda del Partido Aragonés.

El acuerdo insta al Gobierno de Aragón a agilizar al máximo posible toda la tramitación administrativa para que se reanuden las obras así como acometer actuaciones y modificaciones a propuesta de los distintos servicios sanitarios. Igualmente, hay acuerdo en que se pongan en marcha en los dos hospitales un circuito separado para enfermedades infecciosas y solicitar a la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón que de explicaciones en Teruel y Alcañiz sobre la situación de los centros hospitalarios.

Para el nuevo hospital de Teruel se solicita que cuente con una unidad de radioterapia que posibilite a los enfermos de cáncer no tener que desplazarse a Zaragoza para recibir tratamiento. Y para el actual hospital de Alcañiz, se solicita crear una unidad de cuidados

intensivos a la mayor brevedad posible para que los pacientes no tengan que desplazarse más de 100 kilómetros, a Zaragoza para acceder a este servicio sin tener que esperar al futuro hospital.

Además, se ha debatido la propuesta presentada por el Grupo socialista en la Diputación de Teruel sobre el uso de remanentes de tesorería, que finalmente ha sido enmendada por el Partido Aragonés y de este modo aprobada con los votos a favor del PSOE, PAR, Ciudadanos y Ganar y los votos en contra del PP.