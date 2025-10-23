La Diputación de Zaragoza centra Glocal 2025 en la infancia migrante no acompañada

ZARAGOZA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El programa Comunidad Glocal, impulsado por la Diputación de Zaragoza (DPZ), centra su edición de 2025 en la infancia migrante no acompañada a través de actividades educativas, culturales y de sensibilización que se han llevado a cabo en la provincia a lo largo del mes de octubre y que culminarán el próximo 30 de octubre en un acto con la presencia de la ministra del ramo, Sira Rego, y del actor de origen marroquí Ahmed Younoussi.

Glocal cumple este año seis ediciones buscando conectar lo local con lo global y hacer reflexionar "desde nuestros pueblos sobre los grandes retos que hay en el mundo", ha explicado en rueda de prensa la diputada delegada de Cooperación y Solidaridad Internacional, Nerea Marín, y hacerlo "desde la cultura" para formar una ciudadanía que sea "crítica, comprometida y solidaria, y que defienda los Derechos Humanos, la igualdad y, sobre todo, la justicia social".

Por ello, este año el programa se ha centrado en una cuestión que está en la actualidad política y social como la de la infancia migrante no acompañada, un asunto que "tenemos que tratar con sensibilidad" porque se trata de "niños y niñas que cruzan fronteras sin sus familias, sin padres, sin madres o sin tutores, y muchas veces, cuando dejan sus países, es por escapar de la violencia, de la guerra, de la hambruna o de la pobreza", ha indicado Marín.

"Estos menores llegan a nuestro país con un objetivo muy claro y en busca de seguridad, de un mejor futuro y de dignidad, y lo que no puede ser es que cuando los recojamos en nuestros municipios lo que se encuentren sea rechazo o indiferencia", ha defendido, cuando "lo que tenemos que hacer es proporcionarles esa protección que necesita un niño, un acompañamiento y oportunidades de futuro".

Así, ha reivindicado que la institución provincial tiene "el deber ético y legal" de acoger, ya que "una sociedad se mide en cómo trata a su infancia y, si negamos el refugio a los niños menores migrantes, en el fondo lo que hacemos es renunciar a nuestra humanidad".

Los actos de esta edición de Glocal terminarán el 30 de octubre, a las 18.00 horas, en el Salón de Actos de la Facultad de Educación de Zaragoza, con los diálogos 'Infancia en tránsito', que comenzarán con un monólogo del actor Ahmed Younoussi, quien contará su propia experiencia como menor migrante y ofrecerá "una mirada muy valiosa", y un posterior diálogo con la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, moderados por la periodista Ana Usieto.

ACTIVIDADES YA REALIZADAS

Antes, el programa ha tenido un recorrido "muy intenso" este mes de octubre, con charlas y conversatorios como los organizados en colaboración con la Fundación Cepaim en los institutos de Pedrola y Épila, donde alumnado y profesorado han reflexionado sobre la realidad de estos menores. Esta misma actividad se abrió al público en general en la biblioteca de Morata de Jalón.

Estas actividades, además de reflexionar sobre la discriminación y la exclusión en el entorno educativo, sirvió también a los asistentes para entender cómo "entre todas y todos, trabajando como sociedad unida, podemos hacer que una sociedad o un entorno educativo sea más justo y más inclusivo".

Por último, el contenido cultural se ha desarrollado en el IES Pedro de Luna de Zaragoza con la puesta en escena de la obra de teatro 'En clase todos callan', de la compañía Tierra a la vista, creada junto a la Asamblea de Cooperación por la Paz. La obra propuso una reflexión participativa sobre las dinámicas de exclusión y discriminación en el entorno educativo vinculadas a la migración.

Marín ha subrayado que estas actividades se han abordado de una manera "sensible" y han tenido una buena acogida desde el primer momento tanto por los docentes como por los estudiantes.

La diputada Nerea Marín ha concluido que "está claro que desde lo local, desde los municipios, se puede transformar el mundo" y que "sólo con una ciudadanía que está informada, que sea empática, que sea crítica y activa se puede construir una sociedad que sea más justa, más inclusiva y más solidaria".