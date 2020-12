Diputación de Zaragoza concede 2,3 millones a municipios con especiales dificultades y a los que tienen barrios rurales

ZARAGOZA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Zaragoza ha aprobado, por unanimidad en una sesión extraordinaria este martes, conceder 2,3 millones de euros a municipios con especiales dificultades territoriales y a los que tienen barrios rurales.

En concreto, 1,3 millones van destinados al plan para los municipios con especiales dificultades territoriales de la provincia (Pimed), mientras que el plan para los barrios rurales distribuirá otro millón más. Estas ayudas, que en conjunto beneficiarán a 54 ayuntamientos, permitirán acometer un total de 88 actuaciones destinadas a mejorar los servicios municipales de estas localidades y núcleos urbanos.

"Los ayuntamientos tienen hasta finales del año que viene para ejecutar las diferentes obras en los municipios, aunque no las hayan empezado en 2020", ha destacado el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero.

Así, ha expuesto que son dos planes de ayudas "muy importantes". Esto se debe a que ayudan a aquellos municipios zaragozanos afectados por la construcción de embalses u otras instalaciones generadoras de energía eléctrica, así como a mejorar las condiciones de vida en los barrios rurales.

Sánchez Quero ha subrayado que el tiempo que se tiene para ejecutar las obras es hasta finales de noviembre y se podrán justificar desde el 1 de enero de 2020. "Por tanto, los ayuntamientos tienen plazo más que suficiente".

INFORME TÉCNICO

El diputado socialista, Francisco Compés, ha defendido la objetividad de estas iniciativas. Respecto al Pimed, es un plan de inversiones en municipios con especiales dificultades territoriales o singulares afecciones debidas a la implantación de infraestructuras o servicios de producción de energía eléctrica, una actividad considerada de interés general.

Beneficiará a 29 ayuntamientos de la provincia y está dotado con 1,3 millones de euros que se distribuirán en dos anualidades: un millón este año y el resto, en 2021.

Este plan afecta a Alagón, Añón de Moncayo, Ardisa, Calatayud, Caspe, Chiprana, Cinco Olivas, Ejea de los Caballeros, Escatrón, Fayón, Los Fayos, Gallur, Gelsa, Ibdes, Marracos, Mequinenza, Morés, Nonaspe, Nuévalos, Nuez de Ebro, Puendeluna, Quinto, Sádaba, San Mateo de Gállego, Sástago, Tauste, La Zaida y Zaragoza.

Compés ha apuntado que el informe técnico para el cálculo de Pimed está basado "exclusivamente" en las potencias instaladas, "con lo cual es totalmente transparente, diáfano y objetivo".

En cuanto al plan de inversiones en infraestructuras y equipamientos de los barrios rurales de la provincia, se distribuirá entre 25 municipios que realizarán un total de 44 actuaciones en núcleos de este tipo. No se incluyen los barrios rurales de Zaragoza capital y se han distribuido según la población "siguiendo así un criterio totalmente objetivo y transparente".

La inversión de un millón de euros que contempla el plan se distribuirá a los ayuntamientos en dos anualidades: 900.000 euros antes de finales de este 2020 y 100.000 euros a lo largo de 2021.

Estas ayudas van destinadas a los siguientes municipios y barrios rurales: Ardisa (Casas de Esper), Bárboles (Oitura), Belmonte de Gracián (Viver de Vicor), Biota (Malpica de Arba), Calatayud (Embid de la Ribera, Torres y Huérmeda), Ejea de los Caballeros (Bárdenas, El Bayo, Farasdués, Pinsoro, Rivas, El Sabinar, Santa Anastasia y Valareña), El Frasno (Aluenda, Inogés y Pietas), Fuentes de Ebro (Rodén), La Joyosa (Marlofa), Lucena de Jalón (Berbedel), Luna (Lacorvilla), Monreal de Ariza (Granja de San Pedro), Monterde (Llumes), Morés (Purroy), Murillo de Gállego (Concilio y Morán), Navardún (Gordún), Los Pintanos (Pintano), Sádaba (Alera), Salvatierra de Esca (Lorbés), Santa Eulalia de Gállego (La Sierra de Estronad), Sestrica (Viver de la Sierra), Sigüés (Asso-Veral), Sos del Rey Católico (Campo Real), Tarazona (Cunchillos, Tórtoles y Torres de Montecierzo) y Tauste (Sancho Abarca y Santa Engracia).

Con estos dos planes de ayudas, los municipios podrán realizar un total de 88 actuaciones destinadas a mejorar sus servicios municipales. Se trata de trabajos como obras de acceso a núcleos, pavimentación de vías públicas, alcantarillado, abastecimiento domiciliario de agua potable, recogida de residuos, gestión residuos sólidos urbanos, tratamiento de residuos, limpieza viaria, cementerios y servicios funerarios, alumbrado público, parques y jardines, equipamientos culturales y museos, instalaciones de ocupación de tiempo libre, instalaciones deportivas, recursos hidráulicos, caminos vecinales y gestión de patrimonio.

El plazo para justificar este plan será hasta el 11 de noviembre del 2021, mientras que el Pimed hasta el 29 de noviembre del 2021. Se podrán iniciar las obras a partir del 1 de enero de 2021. "Hay tiempo más que suficiente, es una buena noticia para estos 53 ayuntamientos que podrán beneficiarse de estas ayudas", ha aseverado Compés.

DESDE FEBRERO

El diputado del PP, Francisco Javier Artajona, ha remarcado que "por fin" se aprueba el plan para los municipios con especiales dificultades territoriales. "Desde el mes de febrero que se convocó este plan, concretamente el día 24, han pasado ya 10 meses. Los mismo pasa con el otro plan que se resuelve hoy, el de barrios rurales, del que han pasado ya nueve meses, que ya es bastante".

En este punto, ha recordado que "menos mal" que, en la última Comisión de Servicios y Desarrollo Municipal, el grupo del PP se dio cuenta y alertó de que si no se modificaba la cláusula que obligaba a los ayuntamientos a tener comenzadas las obras antes de finalizar el año.

"Los municipios no habrían podido recibir la subvención porque, evidentemente, ninguno de ellos habría sido capaz de comenzar las obras antes de finalizar el año, como establecían las bases de este plan", ha esgrimido.

No obstante, ha celebrado que ambos planes se hayan podido resolver: "Bienvenidos sean, aunque sea a final de este año después de haber pasado ya diez meses".

PLAN DE RESTAURACIÓN DE IGLESIAS

Ante la aprobación de estos planes, el diputado del PP le ha dicho a Sánchez Quero que ahora "ya solo le queda el plan de restauración de iglesias". Le ha apuntado que indicó que ya se había publicado y resuelto el viernes antes del pasado pleno ordinario, algo que ha asegurado que no ha sido así.

"No le informaron de que ese plan no estaba ni siquiera fiscalizado en ese momento y ayer tampoco lo estaba. No le voy a pedir una rectificación, ni que enmiende su error ni su despiste, lo que sí que le pido es que, por favor, resuelva ese plan, porque los municipios lo están esperando", ha precisado.

El presidente de la DPZ le ha respondido que el 4 de diciembre se aprobó el plan de edificios o de bienes históricos artísticos de propiedad eclesiástica, se hizo el informe técnico y, al margen de que se haya fiscalizado, "lo que está claro es que está ya resuelto".

Por lo tanto, ha continuado, "una vez se fiscalice, se firmarán los convenios con el obispado y con los ayuntamientos. No se preocupe señor Artajona, que habrá tiempo".