La Diputación de Zaragoza concede ayudas por valor de 75.000 euros a 20 emprendedores de la provincia

Archivo - El plan de autoempleo femenino apoya a las trabajadoras que se dan de alta como autónomas y que desarrollan su actividad en el medio rural y estas subvenciones incluyen tantos gastos corrientes como de inversión. - ERICK-BOLANOS-CR - Archivo

ZARAGOZA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha concedido casi 75.000 euros en ayudas a un total de 20 emprendedoras de la provincia dentro de la última convocatoria de su plan de autoempleo femenino. Estos fondos van destinados a apoyar a las trabajadoras que se dan de alta como autónomas y que desarrollan su actividad en alguno de los municipios del medio rural zaragozano.

Estas subvenciones vuelven a incluir tantos gastos corrientes como inversión. Se trata de un plan que tiene como objetivo fomentar el emprendimiento femenino en el medio rural y apoyar económicamente a las trabajadoras que se constituyen como autónomas en las primeras fases de su actividad.

"Este plan se ha consolidado como una herramienta clave para impulsar la actividad profesional de las mujeres que deciden emprender en el medio rural, puesto que ofrece apoyo económico a aquellas trabajadoras que se dan de alta como autónomas, facilitando así su incorporación al mercado laboral y fomentando la creación de nuevas iniciativas en los municipios de la provincia", ha destacado la diputada delegada de Igualdad de la Diputación de Zaragoza, Manuela Berges.

A su juicio, una de las principales fortalezas de estas subvenciones es su amplitud, ya que contemplan tanto los gastos corrientes derivados de la actividad diaria como las inversiones necesarias para poner en marcha o consolidar un proyecto. "Esto permite a las emprendedoras cubrir desde suministros básicos hasta la adquisición de equipamiento, adaptándose a las diferentes etapas y necesidades de cada negocio".

Por todo ello, Berges ha considerado que este plan se convierte "en un respaldo determinante" para las mujeres que desean desarrollar su carrera profesional sin abandonar su entorno rural y de este modo, la Diputación de Zaragoza "refuerza su compromiso con la igualdad de oportunidades, la dinamización económica y la fijación de población, ofreciendo un apoyo enorme y decisivo al talento emprendedor femenino de la provincia".

Los proyectos empresariales seleccionados están promovidos por mujeres favoreciendo la igualdad de oportunidades y la conciliación de la vida familiar y profesional. Entre los negocios beneficiarios de estas subvenciones hay un centro de estética, centro de enseñanza, pastelería, club social o despacho profesional de comunicación audiovisual, entre otros.

La cuantía máxima individual concedida no supera el 80 por ciento de los gastos subvencionables del presupuesto total del proyecto y, en cualquier caso, la cuantía máxima a otorgar con cargo a este plan, no supera los 10.000 euros.

Entre los gastos corrientes subvencionables se encuentran los relacionados con el asesoramiento legal y empresarial derivado de la constitución de la empresa, y gastos financieros de asesoría jurídica del primer año de actividad, de publicidad, de alquiler de locales y materiales, renting o leasing de vehículos necesarios u otros materiales para el desarrollo del proyecto o actividad durante el primer año, entre otros y por lo que se refiere a los gastos de inversión la adquisición de mobiliario, equipamiento, equipos técnicos, instrumental, obra de creación del negocio y obra de reforma vinculadas con la apertura del negocio.