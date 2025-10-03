La Dirección General de Justicia elaborará un informe sobre los perfiles repetidos de agresores sexuales

ZARAGOZA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado este viernes que la Dirección General de Justicia del Gobierno de Aragón elaborará un informe sobre los perfiles repetidos de agresores sexuales, como figuraba en el acuerdo PP-Vox de 2023, indicando que los datos provienen del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía. "Vamos a hacer un informe sobre esa cuestión", ha señalado.

Azcón ha afirmado que el portavoz del grupo parlamentario de Vox de las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, se preocupa ahora de la elaboración del anunciado informe sobre perfiles repetidos de agresores sexuales, pero no se preocupó de elaborarlo cuando era vicepresidente del Gobierno autonómico --2023-2024-- y tenía la competencia de Justicia.

Ha respondido así a una pregunta de Nolasco en la sesión plenaria de las Cortes, indicando que para preparar la intervención de este viernes ha hablado con la dirección general de Justicia, insistiendo en que Nolasco "no hizo absolutamente nada" de lo que ahora considera "una prioridad absoluta".

"Son datos que ya se conocen", ha apostillado Azcón en la sesión plenaria de las Cortes, en respuesta a una pregunta del portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, apuntando que los diputados de Vox al Congreso pueden solicitar los mismos datos al Ministerio de Justicia, y también a la Fiscalía y al CGPJ.

"Vamos a hacer un informe", aunque los datos están ya en la memoria del CGPJ y en la de la Fiscalía, ha continuado Azcón para añadir: "Ese informe a usted no le va a aportar ningún dato que no sepa".

Azcón ha mencionado que las pruebas para determinar la edad de los migrantes se realizan desde 2019 y que su sostenimiento cuesta "lo mismo" que cuando Nolasco era vicepresidente del Ejecuivo regional.

ACUERDO DE 2023

Alejandro Nolasco ha recordado que el acuerdo de gobierno que firmaron PP y Vox en 2023 incluía la elaboración de un informe de perfiles repetidos de agresores sexuales porque las agresiones a mujeres iban en aumento "y hoy siguen aumentando sin freno, también las aberrantes violaciones grupales"

Este informe "nos ayudaría, además, a identificar y a combatir de manera más eficaz este tipo de agresiones", ha continuado, añadiendo que el grupo del PP de las Cortes votó el 13 de junio de 2024 a favor de confeccionar este informe, pero este jueves, en la última jornada del Debate sobre el estado de la Comunidad, el PP lo hizo en contra.

"Otro engaño, otro cambio de opinión por parte del PP", se ha quejado Nolasco, que lo ha tildado de "inexplicable". Le ha preguntado por qué este informe sigue sin hacerse "y si tiene alguna intención de hacerlo: No tenemos mucha esperanza".

Nolasco ha enfatizado que "las violaciones en España han aumentado en el 2024 un 37,3%, cuyos autores eran adultos, pero los menores un 29,7%. Como los porcentajes son muy abstractos, le diré que hubo 3.936 adultos condenados por delitos sexuales y 550 menores".

Ha emplazado a Azcón a "detener esto y que Aragón no acabe pareciéndose a la peor cara de algunas de las ciudades de Francia, porque esto va camino y hace 20 años no pasaba".

Asimismo, ha recordado al jefe del Ejecutivo autonómico que cuando fue vicepresidente ordenó realizar a los migrantes reconocidos como menores las pruebas médicas para determinar su edad, lo que "antes no se hacía" y ha agregado que no es Justicia, sino el área de Interior la que debe recabar los datos de perfiles de agresores sexuales, también que no todos los datos son públicos. Por último, el portavoz de Vox ha preguntado, asimismo, "cuánto nos cuestan los ilegales que mantenemos con nuestros impuestos".