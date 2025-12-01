El director general de Interior destaca el aumento del "abanico de causas de accidente" al haber más deportistas

El director general de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero. - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director general de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero, ha manifestado este lunes que "cada vez tenemos más personas que hacen uso de la montaña" y "el aumento de la población nos aumenta el abanico de causas de accidente". "Queremos que la montaña siga siendo un motor de desarrollo económico, pero que se haga con seguridad", ha añadido.

Clavero, que ha comparecido en Comisión de las Cortes de Aragón a petición del PSOE, ha detallado que en 2024 se "amplió la campaña de Montaña Segura implementando algunas acciones que este año se han reforzado".

Por ejemplo, tal y como ha explicado el director general, en las oficinas de Canfranc, Jaca, Panticosa y Benasque se ha incluido durante tres meses "un especialista dirigido a aquellas personas que quieran hacer actividades de más riesgo que les explica las dificultades que se van a encontrar".

A su vez, a la hora de dirigirse a la población más joven, el responsable de Interior y Emergencias ha explicado que "este año se ha contratado a cuatro 'influencers' que han publicado en sus redes sociales una serie de píldoras y han alcanzado más de medio millón de visualizaciones" y "han conseguido cerca de cuarenta mil 'me gusta".

Además, tal y como ha asegurado, "de las dieciocho píldoras hemos seleccionado cinco para ser emitidas en comunidades autónomas limítrofes, pero hemos conseguido un resultado parcial".

De igual forma, Clavero ha explicado que el Observatorio de la Montaña es "único en España" y trabaja con "cierta regularidad, con dos reuniones al año", una en primavera donde "se analiza lo que ha ocurrido, lo que vamos a hacer y las recomendaciones que tenemos que dar de cara a la temporada estival a través del programa de montaña segura", y otra en otoño donde "se pasa revista a los estudios que se han realizado y se habla de la campaña invernal", que cada año cuenta con "más personas que hacen esquí de montaña, de travesía o escalada en hielo", cuando "antes eran actividades muy restringidas a los profesionales".

SITUACIÓN CRÍTICA

El diputado socialista Álvaro Burrell ha preguntado "cómo está funcionando el Observatorio de la Montaña de Aragón y qué está haciendo", al tiempo que ha declarado que "tenemos delante una situación crítica en relación con el aumento de rescates en el medio natural" y "deberíamos ser todos proactivos en su análisis y solución".

El parlamentario popular José Antonio Lagüéns ha reconocido que "en 2024 ha habido un incremento de la accidentalidad, especialmente en el senderismo". De hecho, ha manifestado que "el 51% de los rescates de toda España son en Aragón y, dentro de ese porcentaje, el 84% en la provincia de Huesca", pero "se ha reforzado la implementación de medidas y la formación y la profesionalización es muy importante".

En representación de Vox, Fermín Civiac ha hecho hincapié en la "recogida de setas", que conlleva riesgos en relación con "las especies tóxicas o venenosas" y "se puede sufrir un percance debido a la humedad del terreno y el desnivel". Igualmente, ha preguntado al director general "cuánto cuesta de media un rescate con la intervención del helicóptero y el personal del GREIM y del Salud".

Por parte de CHA, José Luis Soro ha asegurado que "todos estamos muy orgullosos de nuestras montañas, pero también deberíamos sentirnos orgullosos de haber sido pioneros en la creación de un observatorio", y ha expuesto que ahora "es momento de evaluar y ver si el observatorio ha cumplido los objetivos que tenía cuando se creó".

En el turno de Teruel Existe, Pilar Buj ha expuesto que "los accidentes en la montaña no paran de aumentar y, en muchos casos, son fatales". "Queda mucho por hacer porque las visitas a la montaña y el turismo de aventura y naturaleza no ha dejado de aumentar desde la pandemia y hay que trabajar para estar mucho más preparados", ha apuntado.

El portavoz de IU, Álvaro Sanz, ha denunciado que "en los últimos diez años se ha incrementado un 50% la siniestralidad en la montaña" y, por lo tanto, "hay que hacer una revisión más profunda de los mecanismos" porque "no están siendo capaces de dar respuesta con la dimensión actual del problema".