Dirigentes de Galicia y Castilla-La Mancha creen que hay que favorecer que cada cuál viva donde quiera, con calidad

TERUEL, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, y la consejera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, han considerado que desde las instituciones se ha de favorecer que cada cuál "elija libremente donde querer vivir" y procurar que se pueda hacer "con calidad".

Ambos se han pronunciado así durante su participación en la mesa redonda '¿Es posible un pacto de Estado por la España despoblada?', la última de los 'Diálogos sobre el Futuro 2021-2050', actividad que se ha celebrado este lunes y martes, 15 y 16 de noviembre, en el campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza y que ha sido organizada de forma conjunta por el Gobierno de España, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, en la que participan otras instituciones.

También ha asistido a la mesa el director de la Cátedra DPZ sobre Despoblación y Creatividad y profesor de la Universidad de Zaragoza, Vicente Pinilla.

La consejera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de Galicia, Ángeles Vázquez, ha precisado que cada región española "tiene sus singularidades" en cuanto a despoblación, si bien el factor común ha de ser "no renunciar a dar los servicios imprescindibles porque la gente viva en un sitio u en otro".

A su entender, el reto demográfico "es un tema de Estado y tenemos que estar involucrados todos", desde el ámbito local, pasando por el autonómico --que ha de garantizar servicios, punto en el que la financiación "es más que importante"--, hasta el estatal, ha esgrimido.

Vázquez ha considerado posible un pacto. "Se presupone que los políticos somos maduros como para marcarnos prioridades y una tiene que ser cómo afrontar el reto demográfico y cómo dar los servicios necesarios y, a partir de ahí, que cada uno en su territorio tome decisiones".

Ha añadido: "No podemos tener maná para todos, ni una sola solución", pero "tampoco es cuestión de contar con 17 leyes y soluciones" ya que "seguro que mucha de ellas coinciden". Por eso, ha apelado a superar los "inconvenientes" con el propósito "de hacer la vida más fácil a los ciudadanos", de forma que si bien "no podemos conseguir todo, sí avanzar".

"Ahí está la Conferencia de Presidentes", donde se analiza qué ocurre en cada territorio "para tomar decisiones", con "sensatez", dejando a un lado las ideologías, ha argumentado.

NO LO ARREGLARÁ TODO

La consejera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de Galicia ha advertido de que lograr un pacto "no va a arreglar todo" y ha evidenciado que hay un factor sociológico que se ha de respetar porque "cada uno decide, no podemos empeñarnos desde las instituciones en decir qué tiene que hacer la gente".

En cuanto a las políticas desplegadas en su comunidad autónoma, ha comentado que vivir en una zona rural o aislada "tiene sus problemas, pero ahí están las políticas fiscales" y ha mencionado que en Galicia hay bonificaciones de hasta el 50 por ciento para que los empresarios estén en el ámbito rural.

Asimismo, ha contado que han apostado por modificar la ley para que el transporte escolar en el medio rural, en el que se invierten 120 millones de euros, también pueda dar servicio a la gente mayor.

En el caso de los jóvenes, existen ayudas para comprar y rehabilitar viviendas en el rural gallego, una iniciativa que ha contado ya con tres convocatorias por las que 500 jóvenes han podido emanciparse.

Por otra parte, ha abogado por "ser valiente a la hora de legislar", como ha ocurrido con la ley de rehabilitación en Galicia. "No fue fácil", pero "no podemos tener el medio rural, ni los cascos históricos abandonados" porque no se pongan de acuerdo quienes heredan una vivienda. Ha pedido también simplificar normativa para evitar perder fondos que existen.

La consejera ha añadido que en Galicia "procuramos tener ese diálogo de abajo arriba, desde los grupos de desarrollo rural, con universidades y empresas" para "analizar qué está ocurriendo en el territorio" e implementar las modificaciones necesarias para adaptarse a la realidad.

IMPRESCINDIBLE

El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha considerado "imprescindible" contar con un pacto de Estado en reto demográfico, que reúna medidas "a medio y largo plazo", que es cuando se pueden ver los resultados y por eso que se implementen con independencia de qué partido político está al frente de cada institución.

Ha estimado que en estos momentos "es más fácil el acuerdo institucional que político" porque "el clima que existe no es el mejor para llegar a un pacto sobre nada", y ha recordado que hay varias comunidades autónomas que llevan años trabajando en esta cuestión. En su opinión, "la Conferencia de Presidentes es un buen elemento" ya que permitirá sumar a dirigentes autonómicos de distinto signo político.

Asimismo, ha argumentado que la otra "cara de la moneda" de la despoblación es la financiación, que debe tener factores correctores más allá del número de habitantes, cuestión que se tratará en la reunión de presidentes de ocho comunidades autónomas que va a tener lugar el próximo 23 de noviembre en Santiago de Compostela.

Por otra parte, ha recordado que en su comunidad autónoma se ha aprobado por unanimidad una ley de medidas contra la despoblación y está previsto contar antes de final de año con una Estrategia. En ambos casos se ha impulsado un amplio proceso de participación. "Hay que escuchar a la gente que está en el territorio", ha remarcado, a los grupos de desarrollo rural, a los concejales de los pueblos, así como a empresarios y sindicatos.

OBJETIVO

Martínez Guijarro ha declarado que el objetivo final es que los ciudadanos "elijan libremente donde querer vivir; no podemos empeñarnos en que se quede en los pueblos, si no quieren", pero sí que haya un acceso a los servicios públicos "equiparable" en todo el territorio, empleo estable y de calidad, tener en cuenta los "intangibles" que pueden hacer atractiva la vida rural y acceder a servicios vinculados con el ocio, "que hagan agradable vivir en el municipio".

Como incentivo, ha contado que en su comunidad autónoma se han establecido desgravaciones y, por ejemplo, para comprar una vivienda en el mundo rural prácticamente no se pagan impuestos autonómicos. "Es un ingrediente más", ha apostillado.

También ha puesto sobre la mesa la necesidad de acudir a fórmulas como el transporte a demanda, una especie de "Uber rural", para facilitar la movilidad ya que "no todo el mundo puede utilizar el coche por la edad", con un sistema radial que dificulta el transporte público en el ámbito comarcal.

A colación, ha sostenido que si algo es necesario en las políticas de despoblación es la "flexibilidad", teniendo en cuenta que hay diferencias entre territorios. Asimismo, ha pedido afrontar el reto teniendo en consideración los problemas, pero también "los aspectos positivos" y las oportunidades.

También ha apostado por tener en cuenta el impacto demográfico en cualquier decisión que se adopte desde las instituciones o en cualquier legislación que se apruebe.

LIBERTAD Y BIENESTAR

El director de la Cátedra DPZ sobre Despoblación y Creatividad, Vicente Pinilla, ha coincidido en que hay que respetar "la libertad de elección, con capacidad para hacerlo, que cada uno viva donde quiera" y lo pueda hacer con "bienestar", mas que mirar cuántas personas viven en cada localidad.

Ha pedido un enfoque "de abajo arriba", contar con los grupos de acción local, "con los proyectos de la gente", que las políticas públicas los apoyen, atender las necesidades y que haya coordinación entre administraciones.

Ha considerado "posible y necesario" un pacto de Estado, pero ha reclamado evitar "diagnósticos erróneos" que parten de que la situación actual "es fruto de políticas malas y que lo vamos a solucionar con políticas virtuosas" porque eso no es así y la capacidad de incidencia "es militada".