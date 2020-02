Dirigentes del PP piden mayor financiación para comunidades y ayuntamientos al Gobierno de España

ZARAGOZA, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dirigentes del Partido Popular han pedido una mayor financiación para las comunidades autónomas y los ayuntamientos, así como medidas para la transición justa y contra la despoblación por parte del Gobierno central. Lo han hecho durante la Intermunicipal de la formación que ha tenido lugar este sábado, 29 de febrero, en Zaragoza y a la que han asistido más de 300 alcaldes y cerca de un millar de concejales aragoneses.

"La reforma de la financiación de los municipios no puede volver a quedar relegada ante una supuesta reforma de la financiación autonómica, que es una cortina de humo para contentar a los independentistas, rupturistas y a los socios radicales de Pedro Sánchez y el PSOE", ha advertido el presidente del PP-Aragón, Luis María Beamonte.

Por eso, el Partido Popular ha defendido una financiación autonómica que tenga en cuenta el coste real de los servicios, la dispersión territorial y que debe acometerse en paralelo a una financiación local que lleva "demasiados años postergada".

Según Beamonte, el PSOE ha olvidado al mundo local, "mientras está entretenido con mesas de diálogo con quien no dialoga" como son "los separatistas". "Hablan de España vaciada, pero no hacen nada", ha asegurado.

"Sánchez utiliza la España interior como un lema, pero no pone encima de la mesa ninguna medida y sabemos que no va a hacer nada porque no tiene credibilidad, puede decir una cosa y la contraria como ya nos tiene acostumbrados", ha apostillado.

PROBLEMAS DE MUNICIPIOS

Beamonte ha cuestionado si apoyar a los municipios pasa por "ahogar al sector primario" y "recortar" la Política Agraria Común (PAC) o no destinar ayudas directas para los damnificados del temporal 'Gloria'.

"¿Es apoyar al mundo local perpetrar los problemas de los hospitales periféricos o retrasar los hospitales de Alcañiz y Teruel?", ha ejemplificado, al tiempo que ha hecho referencia al retraso del plan sobre transición justa para las comarcas afectadas por el cierre de la térmica de Andorra (Teruel).

Por eso, "frente a un gobierno preocupado en tapar la realidad con sus cortinas de humo", el dirigente popular ha aseverado que insistirá en poner sobre la mesa los "problemas reales" de los aragoneses como son la necesidad una financiación justa para los municipios con una fiscalidad atrayente y servicios adecuados, que permitan generar empleo y asentar población.

DEFENSA DEL MUNICIPALISMO

Durante su intervención, Beamonte ha defendido el carácter municipalista del Partido Popular y ha destacado que "es el municipio el que vertebra realmente un país y el que da sentimiento de pertenencia y de unidad". Una reivindicación que, según el presidente de los populares aragoneses, "es más necesaria que nunca ante el enfrentamiento territorial interesado que algunos están fomentando y que el PSOE está cobijando".

En este sentido, ha agradecido la labor que realizan los alcaldes y concejales aportando soluciones para mejorar la vida de los ciudadanos, contribuyendo al interés general.

Por su parte, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha coincidido con Beamonte en la necesidad de una mayor financiación para los municipios y comunidades autónomas porque sin ellos, según ha asegurado, es "muy difícil mejorar los servicios públicos que tenemos que prestar".

No obstante, Azcón ha lamentado que entre "las prioridades" del Gobierno de España no se encuentre la mejora de estas partidas y ha apuntado, como ejemplo, al pago del IVA a los consistorios que se adeuda de 2017.

"Nos van a obligar a ir a los tribunales para reclamar lo que es nuestro, que los ciudadanos de todos los pueblos y ciudades hemos pagado y que tendría que venir a financiar la mejora de nuestros servicios".