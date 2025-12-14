El Ayuntamiento de Santander anunciará en enero la ubicación final del nuevo recinto ferial

Archivo - Atracciones Semana Grande - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander espera recibir en enero el proyecto final del nuevo recinto ferial, que está elaborando un estudio de arquitectura externo, y será entonces cuando anuncie su ubicación final, el coste de la obra y los plazos.

Así lo ha anunciado este domingo la alcaldesa de Santander, Gema Igual, en una entrevista en Radio Nacional de España (RNE), recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que Santander tendrá recinto ferial multiusos "antes de que acabe la legislatura" -la cual finalizará en primavera de 2027-, dentro de un espacio que también podrá albergar actividades de 'La Noche es Joven'.

En esta línea, la alcaldesa ha recordado que se trata de un "compromiso de legislatura", porque los vecinos del Sardinero "tienen mucha carga de actividad", ya que además de las ferias celebradas durante la Semana Grande de Santander, el aparcamiento de los Campos de Sport también alberga Festival de las Naciones, circos y otros eventos.

Por eso, Igual ha afirmado que "hay muchos días al año donde ven saturado tanto la zona de aparcamiento como las inmediaciones" tanto por la acumulación de vehículos como por la concentración de personas.

Por ello, el equipo de Gobierno ha analizado diferentes zonas de Santander, que hará públicas cuando lo vean "factible".

En concreto, dicho espacio requerirá "buena conexión" de autobuses y por carretera, "unas dimensiones para que pueda caber todo lo que queremos meter allí" y una obra porque este espacio dispondrá de "elementos mecánicos", como suministros, iluminación y otros elementos como tomas de tierra.

"DOS COSAS TOTALMENTE DIFERENTES", EN LOS CAMPOS DE SPORT

Por otro lado, la alcaldesa ha asegurado que el equipo de Gobierno está "valorando" si el proyecto de ampliación y reforma de los Campos de Sport y la creación de la mayor plaza de la ciudad en el aparcamiento anexo --registrado por el Real Racing Club el pasado 24 de octubre-- se trata de "una única actuación o si deben ser independientes" porque "son dos cosas totalmente diferentes".

Por un lado, Igual ha dicho que el Racing "está demandado" más despachos, oficinas, lugares comunes, 5.000 nuevas butacas más y que el estadio esté "en perfectas condiciones".

Por el otro, ha explicado la obra requiere una modificación en el aparcamiento que "ahora" es gratuito para construir encima la plaza más grande de la ciudad, en un espacio que ocupa actualmente 26.400 metros cuadrados.

En esta línea, ha argumentado que el proyecto "sirve para reflexionar" sobre el propio estadio y sobre su entorno. Además, el equipo de Gobierno está "mirando" la viabilidad económica y jurídica.

Por otra parte, la regidora ha manifestado que "hay mucha presión en la calle que diga si sí o si no", pero ha reiterado que todavía no se ha posicionado y ha dicho que "no voy a dejarme presionar" por los que le dicen "venga, rápido, dí que sí" y ha recalcado que "necesitamos valorarlo porque es algo importante que afecta no solo al Racing ni al Sardinero, sino que afecta a toda la ciudad".