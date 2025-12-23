Dívar (PP) considera que las listas del PSOE para las elecciones son "de supervivencia" y carecen de "ilusión"

La vicesecretaria general del PP-Aragón, Rocío Dívar, en rueda de prensa en la sede de los 'populares'. - PP ARAGÓN

ZARAGOZA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PP-Aragón, Rocío Dívar, ha afirmado que las listas del PSOE para la próxima convocatoria electoral del 8 de febrero en la comunidad autónoma "no son ni un ejemplo de renovación, ni de ilusión, ni de proyecto. Son de supervivencia política".

Así lo ha manifestado Dívar en una rueda de prensa este martes, en la que ha opinado que la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha colocado "a los suyos" en los puestos de salida "porque sabe que va a perder las elecciones".

"Estas listas son un rodillo sanchista, han aplastado lo poco que quedaba del socialismo constitucionalista y aragonesista para construir otro muro, el de la supervivencia de Pilar Alegría ante su previsible fracaso electoral", ha continuado la vicesecretaria general del PP-Aragón.

Para Dívar, "queda claro que se trata de una candidatura que ha sido confeccionada "sabiendo lo que todos ya percibimos: que el PSOE va a perder las elecciones y lo sabe", puesto que "no reflejan una apuesta por Aragón, sino un intento de garantizar cargos y posiciones dentro del aparato del partido para el día de después de las elecciones".

"DERROTA ASEGURADA"

A juicio de Rocío Dívar, "Alegría ha demostrado hoy que la derrota está asegurada" y ha pedido a la líder socialista en la comunidad autónoma que aclare si tras conocer el resultado electoral, "volverá a huir de Aragón, como ya hizo anteriormente, o si asumirá sus responsabilidades políticas y dimitirá como ha hecho el señor Miguel Ángel Gallardo tras su fracaso en Extremadura".

En este punto, la 'popular' ha puesto el foco sobre la falta de valoración de la "derrota" del PSOE en Extremadura por parte de Alegría.

"¿Cuánto tiempo se compromete la señora Alegría a estar en Aragón si pierde las elecciones?", se ha preguntado, para añadir: "Parece que poco, una vez más como ya hizo en el Ayuntamiento --de Zaragoza-- saldrá corriendo".

"Pilar Alegría llegó a la secretaría general del PSOE-Aragón para acabar con el PSOE de la voz propia, de la defensa de la igualdad. Hoy ha dado un paso más. Estas listas son una prueba más de que saben que no tienen nada que ofrecer a los aragoneses y de que solo le interesa un férreo control del aparato y del Grupo Parlamentario", ha asegurado Dívar.

ATAQUE DEL PSOE A LA JUNTA ELECTORAL

Además, se ha referido a las acusaciones que este martes ha hecho el portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Fernando Sabés, contra la Junta Electoral, a la que acusa "de no ejercer bien sus funciones, de resolver tarde sus denuncias".

"Esto es inaudito. Entendemos que el PSOE que ha atacado a los jueces de este país hasta la saciedad considere normal presionar a la Junta Electoral. Pero es una vergüenza esos intentos de presión. Denuncias hay de todos, unas se ganan y otras se pierden", ha expresado.

Ha finalizado: "Nosotros aceptamos y acatamos todas las resoluciones, las que nos benefician y las que no. De momento las únicas sanciones económicas son las que se han impuesto a Pedro Sánchez y a Pilar Alegría, condenados en su momento a pagar de su bolsillo por incumplimientos claros de la ley electoral. Pedimos al partido Socialista respeto a la Junta Electoral".