Dívar (PP) dice que Alegría "se va a entronar" como líder del PSOE Aragón en el congreso "de blanqueo" de Sánchez

ZARAGOZA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PP Aragón, Rocío Dívar, ha afirmado este martes que la portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, "se va a entronar" este fin de semana como nueva secretaria general del PSOE Aragón en el congreso regional que celebrarán los socialistas, donde se ratificará su nombramiento, dentro de la "campaña de blanqueo" del jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez.

En rueda de prensa, Dívar ha señalado que, en el congreso, Alegría y el PSOE regional van a "anteponer de manera definitiva el interés de su partido a los de la Comunidad Autónoma" ya que "el PSOE ha olvidado ya el mantra de tener una voz propia ante Ferraz" y el sanchismo ha lanzado "una OPA hostil para relegar los intereses de Aragón a un segundo plano.

"Este es el congreso de la mentira", ha proseguido la dirigente regional del PP, argumentando que "el PSOE dice una cosa y hace lo contrario", pero "van a tener que dar muchas explicaciones por el territorio por todas las incoherencias de la Ponencia Marco, que da sonrojo", en el sentido de que "habla de igualdad y solidaridad entre todos los españoles como principios rectores del socialismo", lo que "es incompatible con tantas cosas que estamos acostumbrados a ver, como la financiación privilegiada de Cataluña, la condonación de la deuda al dictado de los independentistas, la cesión de las competencias de inmigración, los indultos y la amnistía, el mayor acto de egoísmo y desigualdad".

"Además, se habla de transparencia y ejemplaridad, de exigir los más altos estándares éticos y es de risa porque el PSOE no tiene nada de transparente ni de ejemplar", ha considerado Dívar, en alusión a "los familiares del presidente Sánchez, como su mujer y su hermano, y Ábalos, investigado por actos que no tienen nada de ejemplar" mientras "Alegría no ha condenado estos hechos".

Para Dívar, "el PSOE Aragón no se queda corto", en alusión a la investigación abierta por el Tribunal de Cuentas al alcalde de Aguarón (Zaragoza) Lucio Cucalón por presuntas irregularidades en sus gastos, dietas y contratos. Ha lamentado que "nadiei de peso ha solicitado su dimisión y es responsabilidad de Pilar Alegría acabar con estas conductas; este fin de semana es un buen momento para hacerlo".

PROSTITUCIÓN

La vicesecretaria general del PP en Aragón ha recordado que el PSOE aragonés se proclama abolicionista de la prostitución "y esto también es de risa". Ha considerado que "en lugar de perder tantos esfuerzos en hacer planes para abolir la prostitución en el planeta, deberían hacer planes para abolirla en el PSOE: Este es el problema del feminismo de pancarta y de la Ley 'Solo sí es sí', que tanto dolor ha causado a las víctimas". Ha mencionado los casos ERE, Tito Berni y Ábalos, "que eligió a Jéssica por catálogo", observando que Alegría tampoco ha condenado estos hechos tan graves. "Una incoherencia más".

Rocío Dívar ha mencionado la lucha contra la despoblación y por la financiación diferenciada de los pequeños municipios, que también recoge la Ponencia Marco del congreso del PSOE, criticando que, a la vez, el Gobierno de España no aplica las ayudas al funcionamiento empresarial de Teruel al máximo permitido y Pilar Alegría "tuvo la desfachatez de compararlo con la financiación privilegiada de Cataluña, y todavía no ha pedido perdón a los turolenses", exigiéndole que lo haga en el congreso.

La vicesecretaria general de los populares aragoneses ha comentado también que la Ponencia Marco habla de "combatir en la calle los supuestos recortes del centro derecha", frente a lo que ha resaltado que el Gobierno autonómico de Jorge Azcón ha aumentado un 10% el presupuesto de sanidad y educación, y un 12% el de bienestar social, mientras que el anterior Gobierno socialista recortó en 86 millones el presupuesto de sanidad en 2022 y un 4,3% el de atención a la dependencia en 2021.

En cuanto a la Travesía Central del Pirineo (TCP), Dívar ha comentado que, como todo el grupo socialista, los senadores aragoneses del PSOE votaron en contra en la cámara alta de una moción del PP que pedía impulsar el proyecto, "lo mismo" con obras hidráulicas como Mularroya o Yesa, cuyo retraso ha achacado a "la dejadez del Gobierno central".

En materia de vivienda, ha dicho que el Gobierno de Javier Lambán (2015-2023) construyó 86 viviendas, a lo que ha opuesto las 8.000 impulsadas por el Gobierno de Azcón en dos años. "El PSOE no tiene ni voz ni palabra", ha zanjado.