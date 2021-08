Domínguez (Cs) pide a Olona la destitución inmediata del director general de Gestión Forestal

ZARAGOZA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, y el PSOE "tienen que tomar medidas y destituir inmediatamente" al director general de Medio Natural y Gestión Forestal, Diego Bayona, (Podemos), ha aseverado este jueves el diputado de Cs en el Parlamento autonómico, Ramiro Domínguez. Así lo ha afirmado tras conocer la orden dictada por el consejero por la que se revocan las instrucciones fijadas por el director general para las cuadrillas del operativo de extinción de incendios forestales.

El portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos en Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Ramiro Domínguez, ha indicado que con esta orden el consejero desautoriza a su director general, y "ya sabemos cuál es la intención desde Podemos y ya hemos hecho varias preguntas y proposiciones no de ley sobre el modelo que quieren para la prevención y extinción de incendios".

Domínguez ha señalado que el director general concedió "a dedo" una subvención de 14.991 euros a una empresa "de corte independentista" para realizar un informe sobre este modelo, que conllevaría un incremento importante del gasto para el departamento, "de entre seis y ocho millones más", ha informado Cs en nota de prensa.

"El modelo que hay es mejorable, se puede ayudar a la empresa Sarga y al operativo desde dentro, pero no creemos que haya que hacer grandes cambios", sino mejorar las condiciones de los trabajadores, sin intentar imponer un modelo, el de Podemos, que hipotecaría al departamento.

"El consejero ha desautorizado a su director general no solo esta vez, ya pasó con el parque del Maestrazgo y el tema del lobo", ha recordado el diputado, para insistir en que Olona tiene que destituir al director general "todo lo rápido que pueda". "No se puede tener a un consejero por un lado y al director general, por otro" y, en este caso, con una orden del consejero que "echa atrás todo lo que se ha hecho y el nuevo modelo que quiere llevar Podemos", ha agregado.

LA PAC

El portavoz de la formación naranja en Agricultura ha mencionado la aprobación en Consejo de Gobierno del proyecto de ley de Protección y Modernización de la Agricultura Familiar y del Patrimonio Agrario de Aragón, una norma "muy importante, que puede hacer muchos cambios y mejorar la agricultura y la ganadería en Aragón", pero que no tendrá efecto si no se acompaña también de un cambio en el modelo de la PAC, ha dicho tajante.

Al respecto, ha defendido que "la inmensa mayoría de los aragoneses estamos por un cambio en la PAC", que haga desaparecer los derechos históricos, la estratificación de la tierra, que "a la provincia de Teruel y a las comarcas de Monegros y Bajo Cinca las hunde". "No puede haber agricultores de primera y de segunda, y agricultores que no son agricultores", ha sostenido, para incidir en que "o cambiamos la PAC o estamos insultando y maltratando al agricultor de verdad".

En Aragón, hay más de 40.200 perceptores de PAC y más de 30.000 no tienen prácticamente actividad, ha detallado; se están pagando 2.400.000 ovejas y hay 1.200.000, "no podemos seguir así", y se ha preguntado si "vamos a equivocarnos como en 2014,vamos a seguir favoreciendo a los que no son agricultores".

El diputado ha instado a "forzar la maquinaria al máximo". Ha solicitado al consejero Olona lo siguiente: "Que cuando esté con el le diga exactamente lo que quiere Aragón, y si no hace caso, le pido al consejero que vote en contra de la propuesta que se plantee, para que Aragón no sea corresponsable de una PAC trágica".

Ramiro Domínguez ha incidido en que no se puede favorecer al que realmente no es agricultor o al que tiene tierras y no las cultiva, y ha exigido que España pelee por una nueva PAC que "crea y trabaje en la agricultura familiar".