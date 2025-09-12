DOP Calatayud: Vendimia temprana con menos kilos por falta de lluvia y granizadas

CALATAYUD (ZARAGOZA), 12 (EUROPA PRESS)

La vendimia en la Denominación de Origen Protegida (DOP) Calatayud se ha iniciado esta semana con las variedades blancas más tempranas --fundamentalmente macabeo y garnacha blanca-- e incluso las tintas tempranillo y syrah, adelantándose con respecto a otros años y con una cosecha estimada de seis millones de kilos, algo menor a lo previsto inicialmente por la falta de lluvia en los últimos meses y las tormentas con granizo en algunos pueblos.

"La cosecha de estas últimas variedades se ha adelantado este año un par de semanas al presentar su punto de maduración óptimo", ha comentado el secretario de la DOP Calatayud, Javier Lázaro.

Por su parte, la presidenta de la DOP Calatayud, Almudena Anadón, ha destacado que este es "uno de los años que más pronto se ha empezado a vendimiar", lo que ha achacado a que "a finales de agosto y a principios de septiembre hizo bastante calor, lo que aceleró la maduración de las variedades blancas y de las tintas tempranillo y syrah".

En cuanto a la calidad, ha afirmado que "va a ser excepcional", a pesar de la falta de agua en los últimos meses del ciclo vegetativo y a que se han producido tormentas con pedrisco que han afectado a algunos municipios.

"La previsión inicial que teníamos era de una añada en la que podíamos llegar a los nueve o diez millones de kilos de uva, aunque hemos tenido que ajustar estos datos por la falta de lluvia y las tormentas; la previsión es que recojamos alrededor de seis, como el año pasado; eso sí, de una calidad excepcional", ha señalado Javier Lázaro.

En este sentido, los viñedos de la denominación de origen apenas se han visto afectados por el mildiu de la uva, una enfermedad que ha estado muy presente en otras zonas vitivinícolas, "por lo que el fruto presenta un estado sanitario muy bueno".

Tras la cosecha de las variedades tintas syrah y tempranillo, y de las blancas, que apenas suponen un 8% del total del viñedo en la DOP Calatayud, durante el mes de octubre llegará el momento de la vendimia de la garnacha tinta, que representa más del 70% de la producción.