Dos personas heridas en un accidente de tráfico en la A-23 entre Villarreal de Huerva y Romanos

Bomberos de la DPZ aplican agua sobre el vehículo accdientado este sábado en la A-23. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas en un accidente de tráfico ocurrido este sábado en la autovía A-23 entre Villarreal de Huerva y Romanos en la colisión por alcance entre un camión y un turismo.

Bomberos de la Diputación de Zaragoza han tenido que rescatar a los dos ocupantes del turismo que han quedado atrapados y han sido trasladados a un centro hospitalario. El aviso lo han recibido a las 8.00 horas.

También han intervenido Bomberos de Calamocha, 061 y Guardia Civil.