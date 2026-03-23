La DPH colabora con Villanúa para modernizar sus servicios turísticos. - DPH

HUESCA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huesca otorga una subvención de 94.000 euros al Ayuntamiento de Villanúa para transformar y digitalizar el Centro de Interpretación de la Cueva de las Güixas.

El proyecto consiste en aprovechar la infraestructura actual para crear un espacio de formación y concienciación turística del entorno natural de esta población de la Jacetania, han indicado desde la Diputación de Huesca.

Los beneficiarios de este proyecto no sólo van a ser los miles de turistas que cada año pasan por Villanúa, sino que también se va a orientar a los numerosos grupos de escolares que visitan el centro de interpretación y la cueva de las Güixas.

Para ello se va a diseñar un contenido formativo para dentro y fuera del aula con un enfoque de puesta en valor y conservación del entorno natural. Con ese objetivo, las inversiones planteadas están enfocadas en su mayoría a crear esos contenidos formativos y turísticos y a digitalizarlos utilizando sistemas y soportes innovadores y recursos tecnológicos.

El presidente de la DPH, Isaac Claver, ha visitado las instalaciones y allí ha señalado: "Vamos a actualizar el centro de interpretación para convertirlo en un centro del siglo XXI. Con una inversión de más de 90.000 euros vamos a ayudar a que este centro siga dinamizando el valle del Aragón y la oferta turística de la zona mostrando nuestra riqueza natural y patrimonial".

Por su parte el alcalde de Villanúa, Luis Terrén, ha destacado que "se trata de un espacio que data de 2009 y que visitan unas 35.000 personas al año pero que ha quedado desactualizado a nivel tecnológico. Ahora, gracias a la ayuda de la Diputación, los vamos a poner al día para hacer una visita más moderna e interactiva para que el visitante se lleve una experiencia mejor".

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE VILLANÚA

El Centro de Interpretación de Villanúa se va a ver totalmente modernizado con un total de 16 actuaciones. Entre ellas, se instalará cartelería digital, varios puntos de información táctil, una maqueta interactiva 3D, un videowall a tres pantallas, puestos de gafas de realidad aumentada o un teatro virtual.

Gracias a esas tecnologías, los visitantes podrán comprender mejor el entorno natural de Villanúa, conocer la formación de Collarada o la historia de los primeros pobladores de la zona, acercarse a la vida de los murciélagos, sentir la fuerza del agua que moldea la cueva de las Güixas.

En definitiva, se trata de una experiencia de inmersión físico-virtual que, además, ayude a concienciar de la importancia de preservar nuestros recursos naturales.