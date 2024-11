La DPT aprueba el presupuesto de 2025, que asciende a más de cien millones de euros

TERUEL 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Teruel (DPT) ha aprobado, en un pleno extraordinario celebrado este jueves, el presupuesto de la institución para 2025, que asciende a 100.297,627,35 euros, lo que supone un incremento de casi 13 millones respecto al año anterior. Las cuentas han contado con los votos a favor del equipo de gobierno --PP, Teruel Existe y PAR--.

El presupuesto consolidado, incluyendo los presupuestos del Organismo Autónomo Instituto de Estudios Turolenses y las cifras provisionales de Prensa de Teruel, asciende a 101.347.049,70 euros, ha informado la DPT.

El presidente Joaquín Juste ha calificado este presupuesto como "histórico" y ha aplaudido que se haya presentado en "tiempo y forma". Además, ha remarcado que se va a aprobar por 17 diputados de los 25 que conforman el Pleno y ha asegurado que trabajan "por mejorar la provincia de Teruel" y que a ello se dedican en unos presupuestos "históricos para poder invertirlos al cien por cien".

La vicepresidenta primera de la institución provincial, Beatriz Martín, ha defendido que la innovación está incluida en estos presupuestos: "Si siempre haces los mismo, no cambian las soluciones a nuestros problemas", ha dicho, a la vez que ha subrayado que se incluyen propuestas que nacieron el año pasado y a las que se les da continuidad.

El vicepresidente segundo, Rafael Samper, ha destacado que se ha intentado distribuir el dinero según las necesidades de los ayuntamientos y que, de hecho,s e han ampliado partidas "donde se ha considerado", como en los caminos, dada la gran cantidad de tormentas en las últimas semanas.

Por su parte, la diputada delegada de Hacienda, Yolanda Sevilla, ha comentado que es la segunda vez en 25 años --la última en 2012-- que las cuentas se presentan "en tiempo y forma", lo que garantiza "una gestión eficiente y ordenada de los recursos públicos", así como la "operatividad" en la casa.

"Además garantizan transparencia porque los presupuestos sirven para rendir cuentas ante los ciudadanos y los ayuntamientos, que también están elaborando sus presupuestos y que son diarias sus llamadas para consultar cómo vamos a resolver las cantidades que vamos a poner para que ellos puedan realizar unos presupuestos acordes a sus necesidades", ha añadido.

MÁS INVERSIONES

Las cuentas aumentan la capacidad inversora que la DPT destina a los municipios en tres materias fundamentales: el fomento del empleo, la inversión en infraestructuras y equipamientos, y políticas sociales y culturales.

Así, se destinan 10 millones de euros al Plan de Obras y Servicios, de los que 9 irán destinados a los municipios y un millón a los barrios rurales.

También destacan los 7,7 millones de euros al Plan de Concertación, que permitirá inyectar liquidez a los ayuntamientos para afrontar el gasto corriente, así como los 2 millones para la Caja de Cooperación.

Entre las partidas dedicadas a infraestructuras, hay 5,5 millones de euros para invertir en las carreteras provinciales, procedentes del Fondo de Inversiones de Teruel; 4,5 millones de euros para el mantenimiento de caminos rurales y otras vías sin catalogar y 7.920.000 para labores de conservación en carreteras provinciales. Además, se destinarán 2,3 millones de euros al Plan de Asfaltados.

Siguiendo con las grandes cifras del presupuesto, el Plan de Vivienda cuenta con una dotación de 1 millón de euros, 500.000 euros para impulsar sondeos o 175.000 para las actuaciones en yacimientos íberos y romanos, frente a los 60.000 del ejercicio anterior. También está previsto encauzar la ampliación del Museo, para lo que se esperan 2 millones del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE).

LA DPT NO RENUNCIA AL MUSEO DE ETNOGRAFÍA

Preguntados por el destino de los 4 millones de euros previstos para el Museo Nacional de Etnografía, Beatriz Martín ha trasladado que la DPT no haya descartado el proyecto, no ha renunciado al Museo y no ha solicitado un cambio de destino al Ministerio.

Ha explicado que los 4 millones están en el Presupuesto del Estado para 2023, prorrogado este 2024, que la DPT los aceptó en tiempo y forma y que se ha solicitado que hagan el ingreso.

Para la transformación digital de la administración, se dedicarán 275.000 euros, a los que se suma otra partida de 664.523,62 euros para el mantenimiento de aplicaciones informáticas.

En clave económica, el Plan de Empleo dirigido a apoyar a los ayuntamientos en la contratación de empleados, contará con un presupuesto de 2 millones de euros, mientras que el programa de Ayudas a Autónomos, tendrá 250.000 euros y el programa Emprende Terue estará dotado con 100.000 euros, para el que habrá una convocatoria pública.

Además, destacan los 800.000 euros destinados al Plan Cultural, que permitirán agrupar diversas convocatorias para este fin, apoyando actividades que dinamizan los municipios con un mayor presupuesto que en el ejercicio anterior.

En el ámbito educativo, se apoyará a las sedes de la UNED en la provincia y se realizará una aportación de 500.000 euros para la realización de obras en centros docentes de educación infantil y primaria de titularidad municipal, conveniadas con el Gobierno de Aragón.

También continuará la DPT apoyando a la Guardia Civil con el plan de obras de reforma de cuarteles de la provincia, al que se destinarán 270.000 euros, a los que se suman 15.000 para la implementación y adquisición de desfibriladores por parte de la Benemérita.

APOYO AL DEPORTE

Para el fomento del deporte, se destinan 275.000 euros para la campaña de esquí escolar, 100.000 euros permitirán apoyar a los clubes y delegaciones deportivas y otros 50.000 serán para la celebración de encuentros y pruebas.

Del mismo modo, se mantiene este 2025 la línea de ayudas creada en 2024 para los deportistas de élite, con 40.000 euros frente a los 20.000 del ejercicio anterior.

El presupuesto también dará continuidad a la Oficina Provincial de la Energía, que contará con personal para asesoramiento de los ayuntamientos.

Se establece una línea de 600.000 euros para la puesta en marcha de la gestión de los padrones municipales de los municipios de la provincia de Teruel, gracias a fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La DPT pone también en marcha por primera vez un Plan para impulsar la Economía Social en la provincia, con asesoramiento y acompañamiento para la puesta en marcha de cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo, empresas de inserción, asociaciones, fundaciones, sociedades agrarias. También habrá dos líneas de ayudas para incentivar su creación y respaldar inversiones de las ya existentes. De igual forma, este año se abre una nueva línea de subvención para los mercados agroecológicos.

Continúa el convenio con la Cámara de Comercio de Teruel, dotado con 100.000 euros para la promoción de los productos agroalimentarios en distintos eventos, así como convenios específicos de promoción con las asociaciones de productores de calidad o la partida destinada a inversiones y modernización de multiservicios rurales.

Dentro del orden del día también se ha aprobado la plantilla de Personal de la DPT, incluyendo la creación y amortización de plazas y la modificación de puestos de trabajo, tanto de la DPT como del IET y Prensa de Teruel SLU.