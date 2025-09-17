La DPZ abona a los ayuntamientos los 40 millones de euros del PLUS 2025

ZARAGOZA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha transferido a los 292 ayuntamientos de la provincia los 40 millones de euros del Plan Unificado de Subvenciones (PLUS) 2025.

La orden de pago se dio el lunes y los municipios ya han ingresado el cien por cien de la anualidad de este año, adelantándose así los plazos máximos previstos en las bases de la convocatoria, ha informado la institución provincial.

El PLUS es la principal línea de ayudas ordinaria que reciben los municipios zaragozanos no solo de la DPZ, sino de todas las administraciones. Cada año distribuye 50 millones de euros, de los que 40 millones se pagan en ese ejercicio y los 10 restantes, al año siguiente, una vez que los ayuntamientos han justificado la realización de las actuaciones para las que solicitan los fondos.

"Las bases de la convocatoria establecen que el dinero de la primera anualidad puede transferirse en dos plazos, uno cuando se aprueba el PLUS y otro antes del 30 de noviembre. Sin embargo, gracias a la excelente salud financiera de la institución, un año más podemos abonar ya los 40 millones de euros dando así más liquidez a los ayuntamientos", ha destacado el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero.

AUTONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y OBJETIVIDAD EN EL REPARTO

El PLUS fue una iniciativa del actual equipo de gobierno que se puso en marcha en el año 2017 y que supuso "un cambio radical" en la relación entre la DPZ y los municipios zaragozanos.

Los cerca de 30 planes de ayudas que la institución provincial lanzaba cada año se unificaron en uno solo aumentando además los fondos que reciben los ayuntamientos y dejando que cada consistorio decida libremente a qué quiere destinar el dinero que le corresponde.

"El PLUS cambió por completo la forma de distribuir las subvenciones incrementando notablemente los fondos y haciendo que sea la Diputación la que se adapta a las prioridades que marcan los ayuntamientos, no al revés como sucedía antes", ha subrayado Sánchez Quero.

El presidente provincial ha resaltado también la "total autonomía" que tienen ahora los alcaldes para decidir en qué emplean los fondos, que pueden planificar con tiempo las mejoras que quieren hacer en sus pueblos y saben que el dinero se distribuye "con criterios totalmente objetivos y transparentes".