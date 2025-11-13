La DPZ abre el plazo del PLUS 2026: 50 millones en subvenciones para ayuntamientos de Zaragoza

ZARAGOZA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha convocado el Plan Unificado de Subvenciones (PLUS) del año que viene, que vuelve a estar dotado con un presupuesto de 50 millones de euros, con lo que queda abierto el plazo para que los ayuntamientos hagan sus peticiones.

La convocatoria del PLUS 2026 ha salido publicada este jueves en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ) y el plazo para presentar las peticiones se prolongará del 14 de noviembre al próximo 12 de diciembre, ha informado la DPZ.

"Hoy lanzamos la décima convocatoria del plan PLUS, que continúa siendo la principal línea de ayudas que los 292 ayuntamientos de la provincia reciben no solo de la Diputación de Zaragoza sino de todas las administraciones públicas siguiendo criterios totalmente objetivos y transparentes", ha destacado el presidente de la institución, Juan Antonio Sánchez Quero.

El presidente provincial ha resaltado que, desde la puesta en marcha del PLUS, la DPZ a puesto a disposición de los ayuntamientos de la provincia 450 millones de euros con los que se han llevado a cabo más de 14.000 actuaciones "fundamentales e imprescindibles" para mejorar los servicios de los municipios y la calidad de vida de los vecinos.

La principal novedad de este año es que se incrementa de 12.000 a 18.000 euros la ayuda incondicionada que reciben todos los municipios a través de un plan de concertación.

Ello implica que, de los 50 millones de euros, 44,6 millones se distribuirán a través de subvenciones finalistas para los proyectos y las iniciativas que los ayuntamientos soliciten, y los 5,3 millones restantes, mediante un plan de concertación que los ayuntamientos pueden destinar a lo que cada uno decida quiera sin necesidad de justificar nada a la DPZ.

Con el PLUS, los ayuntamientos tienen "total autonomía para decidir a qué destinan el dinero que les corresponde", ha recordado Sánchez Quero, quien ha precisado que "los municipios saben con antelación cuanto dinero les corresponde, lo que les permite planificar a qué destinan las subvenciones".

El PLUS se puso en marcha por el actual equipo de gobierno en el año 2027 y viene a unificar los cerca de 30 planes de ayudas que lanzaba la institución provincial en uno solo, dejando a cada municipio que decida libremente a qué quiere destinar el dinero que le corresponde.

"El PLUS cambió por completo la forma de distribuir las subvenciones haciendo que sea la Diputación la que se adapta a las directrices que marcan los ayuntamientos y no al revés como sucedía antes", ha reivindicado el presidente, incidiendo en que este criterio "permite que sean los propios ayuntamientos, los que mejor conocen sus necesidades, los que decidan a qué destinan las ayudas".