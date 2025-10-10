La DPZ celebra este miércoles el Día Internacional de las Mujeres Rurales con una jornada de sensibilización

ZARAGOZA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza conmemorará este próximo miércoles, 15 de octubre, el Día Internacional de las Mujeres Rurales, que cada año se celebra el 15 de octubre, con una jornada de sensibilización en el palacio de Sástago.

El evento tendrá lugar en el salón del trono a partir de las 18.00 horas y la entrada será libre previa inscripción rellenando un formulario online. La jornada contará con la presencia de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría.

Junto a ella, otras cuatro mujeres de diferentes ámbitos contarán sus propias experiencias en torno a temas como la educación en el medio rural, la despoblación y el trabajo a favor de defensa de los derechos de la mujer.

El acto estará moderado por la periodista de la Cadena SER Ana García Cortés.

Pilar Alegría, natural de La Zaida y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, intervendrá junto a la maestra rural del CEIP Ramón y Cajal de Alpartir Carolina Cajal, impulsora de un "nuevo paradigma de la educación" que comenzó hace más de 15 años. Su visión es que la escuela rural no es un modelo del pasado sino la "vanguardia" educativa del presente.

También estará como ponente la impulsora del Día Universal del Orgullo Rural y portavoz de la plataforma Ruralmineras, Lola Oriol, con más de 32 años de trayectoria en docencia en el medio rural; y Carla Rivas, una joven aragonesa que se ha convertido en una de las voces más influyentes y frescas en el debate sobre la despoblación en España.

Su impacto radica no solo en su activismo en redes sociales, sino en una decisión personal de alto calado: regresar a su pueblo natal para demostrar que el éxito y las oportunidades existen fuera de las grandes ciudades.

En la jornada participará también Carolina Llaquet, una de las voces más influyentes y técnicas en la defensa de los derechos, el desarrollo y la igualdad de las mujeres en el medio rural de Aragón. Su trabajo se desarrolla desde la Federación de Mujeres Rurales (FADEMUR) de Aragón, donde desempeña un rol de liderazgo técnico y ha llegado a la presidencia.

El acceso se realizará por el palacio de Sástago (Coso, 44) y el acto estará amenizado por la cantante, percusionista y compositora aragonesa Ester Vallejo, que destaca por su voz sensible y profunda y su música indie folk.