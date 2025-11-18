La DPZ concede 150.000 euros en ayudas a 19 asociaciones para luchar contra la violencia de género

ZARAGOZA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza ha aprobado la concesión de 150.000 euros a 19 asociaciones para la realización de actividades de prevención y protección de la mujer víctima de violencia de género. La resolución ha sido pública en el Boletín Oficial de la Provincia (BOPZ).

Estas ayudas van a financiar diferentes programas de fomento de valores igualitarios, de sensibilización y prevención de la violencia de género en mujeres que residen en el medio rural, de sensibilización sobre los estereotipos de género, contra las agresiones sexuales y sexistas y programas destinados a la eliminación de la violencia contra la mujer y el colectivo trans, ha informado la DPZ.

Del mismo modo, se incluyen charlas formativas de igualdad en el deporte, formaciones para la prevención de la explotación sexual y violencia contra las mujeres en el ámbito social y educativo, en el ámbito cotidiano, en su juventud y en su adolescencia, así como en las relaciones de pareja.

Entre las actividades, figuran también seminarios por la igualdad dirigidos a profesionales y víctimas de violencia de género y personas vulnerables ante estas situaciones, y también talleres con los que trabajar las habilidades sociales para internos maltratadores en el centro penitenciario de Zuera y programas de intervención para la modificación de la conducta de los agresores condenados por violencia de género en medidas alternativas.

"Desde la Diputación de Zaragoza entendemos que la lucha contra la violencia de género debe abarcar al mismo tiempo la prevención y la protección de la mujer y en ambos ámbitos la labor de estas entidades sin ánimo de lucro es fundamental", ha destacado la diputada delegada de Igualdad, Manuela Berges, quien ha insistido en que "por ello es necesario que cuenten con apoyo económico y desde la institución provincial no solo es que continuemos convocando estas ayudas sino que aumentamos su cuantía ya que este año se han distribuido 24.000 euros más que el pasado".

BENEFICIARIAS

Las asociaciones beneficiadas son Fundación Acción Laica, APLEC Inclusión más Igualdad, Asociación Aragonesa de Biodanza, asociación cultural Casa García, asociación deportiva Cierzo PROLGTB+, Fundación Cruz Blanca, Asociación Coordinadora Proyecto Escan, Federación de Asociaciones de Estudiantes de Aragón (FADEA), Federación Aragonesa de Asociaciones de Mujeres Rurales de Aragón (FADEMUR), la Federación de Asociación de Alumnos Solidarios Aragoneses (FAESA), Federación de Alumnos de la Plataforma de Asociación de Estudiantes (FAPAE), la Asociación Atención y Prevención Drogodependencias Ibón, la asociación Impulsa para el Desarrollo y Formación, la Asociación de Recursos contra la violencia Las Almenas, Asociación Magenta Colectivo LGTB de Aragón, asociación de mujeres libres Manuela Blasco, asociación juvenil Movimiento por los Derechos del Alumnado (MOVIDA), y la Fundación Rey Ardid.

El importe de las ayudas a cada asociación oscila entre los 3.900 euros y los 15.000 euros.

Los proyectos e iniciativas subvencionadas habrán de desarrollarse en municipios de la provincia de Zaragoza, a excepción de la capital, entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2025.

Las ayudas cubrirán los gastos corrientes vinculados y derivados del desarrollo de la actividad determinada como pueden ser el alquiler de locales, los gastos de mantenimiento de equipos, el material, la publicidad o cartelería, los servicios de profesionales o los gastos de asesoría jurídica. También subvencionarán aquellos gastos del personal vinculado al proyecto subvencionado.

Además, las subvenciones podrán destinarse a cubrir los gastos indirectos, de gestión y administración así como otros gastos generales.