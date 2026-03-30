La DPZ conmemora el 280 aniversario del nacimiento de Goya con una exposición en Fuendetodos

Las muestra se puede visitar hasta el 14 de junio. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sala Ignacio Zuloaga de Fuendetodos acoge 'Entre la ficción y la evidencia', una selección de 40 litografías de la fotógrafa Cristina de Middel realizadas a partir de imágenes creadas por una de las voces más singulares de la fotografía contemporánea española e internacional.

La exposición ha sido organizada por el Consorcio Goya-Fuendetodos de la Diputación de Zaragoza para conmemorar el 280 aniversario del nacimiento de Goya, que se celebra hoy lunes, 30 de marzo. Puede verse hasta el 14 de junio.

En la muestra, en la que se incluyen también algunas de la pruebas y de las planchas, la artista profundiza en su investigación constante sobre los límites entre realidad y ficción, cuestionando la supuesta objetividad de la imagen fotográfica y el papel de los medios en la construcción de lo real.

La exposición reúne material de interés técnico en la elaboración de su trabajo gráfico, más dos series de fotolitografías, proceso complejo que traduce la fotografía al lenguaje de la impresión y la edición artística. Cada imagen se elabora apartir de separaciones de color y múltiples planchas, en muchos casos hasta seis, impresas sucesivamente sobre el mismo papel. Este método artesanal e industrial a la vez subraya la materialidad de la imagen y refuerza el diálogo entre técnica, concepto y resultado final.

La primera serie procede de un trabajo realizado en México, a partir de fotografías creadas para la revista Enigma, y aborda la ruta de personas migrantes hacia los Estados Unidos. De Middel explora la frontera como espacio físico, político y simbólico, proponiendo una mirada poética y crítica sobre las narrativas oficiales y las historias invisibilizadas que atraviesan estos territorios de tránsito e incertidumbre.

La segunda serie surge del libro 'El origen de la niebla', fruto de un viaje a Nueva Zelanda. Frente a un paisaje ampliamente fotografiado y convertido en imagen icónica, la artista reflexiona sobre los límites de la fotografía de paisaje y su capacidad para transmitir la experiencia real. Mediante el uso de un espejo delante del objetivo, introduce una alteración visual que cuestiona la mirada convencional y evidencia la construcción cultural de la imagen.

La exposición se puede visitar en la sala Ignacio Zuloaga de Fuendetodos de martes a domingo en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas. Los lunes la sala permanece cerrada, excepto los festivos.

CRISTINA DE MIDDEL

Cristina de Middel (España, 1975) inició su carrera en el ámbito del fotoperiodismo y la fotografía humanitaria, pero dio un giro decisivo a su trayectoria con la serie The Afronauts (2012), donde comenzó a explorar el potencial narrativo y simbólico de la ficción aplicada al lenguaje documental. Desde entonces, su obra se caracteriza por una ambigüedad deliberada que abre la imagen a múltiples interpretaciones.

Miembro y presidenta de Magnum Photos desde 2017, Cristina de Middel ha publicado más de una docena de libros y vive y trabaja entre España, México y Brasil. Su obra continúa ampliando las posibilidades de la fotografía contemporánea, utilizando la ficción como herramienta crítica y reveladora.