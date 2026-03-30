Mazda, Mitsubishi y Suzuki, las únicas automovilísticas japonesas que aumentan su producción en febrero

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MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Mazda, Mitsubishi y Suzuki fueron las únicas firmas automovilísticas japonesas que aumentaron su producción en el mes de febrero respecto al año anterior, frente a Nissan, Subaru, Honda y Toyota, que registraron una menor actividad en el segundo mes del año en términos interanuales.

En concreto, Suzuki produjo 320.617 vehículos en febrero de este año, un 12,3% más que en el mismo mes del año anterior, en el que supone el sexto mes consecutivo en el que eleva su producción. En el acumulado del año, Suzuki ha ensamblado un 8,8% más de unidades, hasta llegar a los 642.931 registros.

Mientras, Mazda ha producido 101.934 vehículos en febrero, un 6,7% más que en el segundo mes de 2025, aunque en el acumulado del año registra una caída del 2,9% interanual, hasta situarse ligeramente por encima de las 195.000 unidades.

A continuación, Mitsubishi ha alcanzado su tercer mes consecutivo de aumento de su producción en febrero, con un incremento interanual del 12,7%, hasta llega a 89.026 unidades ensambladas. En el acumulado del año, la subida es del 10,5%.

TOYOTA RECORTA SU PRODUCCIÓN EN FEBRERO

En el lado contrario, Toyota ha registrado un descenso de su producción tanto en febrero como en el acumulado del año. Así, ha ensamblado 749.673 unidades a nivel global en febrero, un 3,9% menos que en el mismo mes del año anterior, y más de 1,48 millones de vehículos en los dos primeros meses del año, un 4,9% menos.

En tanto, Nissan produjo 205.272 unidades en febrero, un 11,7% menos, debido a la caída del 13,7% de la producción fuera de su mercado doméstico, y del 5,1% solo en Japón, su mercado local.

Finalmente, Honda redujo su producción un 5% interanual, hasta 270.008 unidades, registrando su primera caída en tres meses, y Subaru ensambló un 12,4% menos de vehículos en febrero, hasta sumar tan solo 70.495 unidades, la primera caída en dos meses.