Cuerpo asegura que se están revisando ahora las previsiones macro sobre las que se asentarán los PGE

Archivo - El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado este lunes que el Gobierno está ahora mismo actualizando y revisando las previsiones macroeconómicas sobre las que se asentarán los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026, debido al impacto de la guerra en Irán y a las medidas anticrisis, pero ha insistido en que las cuentas públicas se presentarán.

"Estamos en un momento en el cual todos estamos revisando las perspectivas que tenemos de crecimiento y de evolución de los precios para este año 2026. Sin ir más lejos, fue el Banco de España el que actualizó sus previsiones el viernes pasado, donde subieron su previsión de crecimiento para este año del 2,2% al 2,3%, y además subieron también de manera significativa sus previsiones de evolución de precios. La revisión, esta actualización, es clave a la hora de tener un cuadro macroeconómico actualizado porque sirve de base para saber cómo van a ir evolucionando, por ejemplo, nuestros ingresos", ha señalado.

Así, Cuerpo, en declaraciones a la cadena SER recogidas por Europa Press, ha subrayado que el Gobierno se encuentra en ese "ejercicio de repaso, de actualización de las variables" económicas debido, por un lado, a que el escenario económico ha cambiado a causa de la guerra en Irán y, por otro, al impacto de las medidas anticrisis sobre la evolución de los gastos y los ingresos del Estado.

"Por lo tanto, ahora mismo lo que estamos es en ese ejercicio inicial de actualización de las previsiones macro y, por lo tanto, de las previsiones de ingresos y gastos a partir del cual se construirá el presupuesto, con el objetivo de presentar el presupuesto", ha incidido.