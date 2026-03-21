La DPZ convoca el XXXVII premio de arte Santa Isabel, uno de los más longevos y prestigiosos de Aragón

La artista aragonesa Rebeca Zarza fue la ganadora de la pasada edición. - DPZ

ZARAGOZA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza convoca el XXXVII premio de arte Santa Isabel, uno de los más longevos de Aragón con gran prestigio dentro y fuera de la comunidad. La convocatoria ya ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ), y va dirigida a todas aquellas personas físicas, de forma individual o colectiva, mayores de edad cumplidos en el momento de la publicación, nacidas o empadronadas en Aragón desde al menos un año.

Los interesados pueden presentar sus obras hasta el 18 de abril. El premio contempla dos galardones: un gran premio dotado con 9.000 euros y un accésit de 5.000 euros.

El objetivo, tal y como destaca la diputada delegada de Cultura de la DPZ, Charo Lázaro, es "incentivar, promover y difundir la creación e innovación del arte, generando espacios de acercamiento entre los artistas, el arte, y la comunidad".

"La Diputación de Zaragoza ha sido siempre una institución de referencia cultural y el premio de arte Santa Isabel es uno de los grandes destacados. El galardón goza de gran prestigio tanto dentro como fuera de la comunidad y continúa siendo una apuesta de la institución tanto con los artistas como con el arte", resalta la diputada delegada de Cultura.

Cada artista podrá presentar una única obra fechada entre los años 2025 y 2026, que no haya sido presentada en otro certamen ni exposición, ni haya formado parte en ninguna de las convocatorias anteriores de este premio.

Pueden presentarse obras en diferentes disciplinas artísticas: pintura, escultura e instalaciones, arte fotográfico, videoarte, arte virtual y digital; cada una de ellas requiere de unas determinadas características técnicas y medidas según establece la convocatoria.

Una vez recibidas todas las creaciones, se designará a un jurado compuesto por tres personas de reconocido prestigio en el mundo de la cultura y un técnico del servicio de Cultura que no tendrá ni voz ni voto.

Se valorará la calidad y la originalidad artística, la técnica y los materiales utilizados y el valor artístico de la obra y su capacidad de transmitir.

La selección se celebrará en reunión del jurado antes del 1 de junio de 2026, y redactarán un acta en la que consten las obras seleccionadas que optarán al Premio que compondrán la exposición del XXXVI Premio de Arte Santa Isabel de Aragón, reina de Portugal, que se organizará en palacio de Sástago (Coso, 44) de Zaragoza a inaugurar en fecha a determinar a lo largo del año 2026.