La DPZ destina 500.000 euros a su Plan de Igualdad para los municipios

La convocatoria va destinada a entidades locales menores y ayuntamientos de la provincia, excluyendo Zaragoza capital, que podrán financiar actividades dirigidas, entre otros, a promover la igualdad de la mujer o la prevención de violencia de género. - DPZ

ZARAGOZA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza ha convocado una nueva edición del Plan de Igualdad para Todos y Todas, dotado con un presupuesto de 500.000 euros, con el objetivo de impulsar políticas de igualdad en los municipios de la provincia durante 2026. La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOPZ), permitirá a ayuntamientos y entidades locales menores --excluida la capital, Zaragoza-- financiar proyectos centrados en la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la garantía de derechos del colectivo LGTBIQ+.

El plazo para presentar solicitudes estará abierto hasta el 30 de abril, y las actividades subvencionadas deberán desarrollarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026. Cada entidad podrá recibir hasta un máximo de 7.500 euros, con el importe concedido adelantado en su totalidad.

La diputada delegada de Igualdad, Manuela Berges, ha subrayado que esta convocatoria supone "un paso más en el compromiso con una sociedad más justa y equilibrada en todos nuestros municipios", especialmente en el medio rural, donde --ha señalado-- resulta clave garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

UN AMPLIO ABANICO DE ACTIVIDADES PARA PROMOVER LA IGUALDAD

El plan contempla una amplia variedad de actuaciones que podrán desarrollar los municipios beneficiarios, con un enfoque transversal que abarca ámbitos educativos, culturales, sociales y deportivos. Entre las iniciativas subvencionables se incluyen proyectos audiovisuales --como fotografía, cine o teatro--, publicaciones, campañas en redes sociales o actividades creativas como cómics o serigrafías con perspectiva de género.

También se apoyarán conciertos didácticos y talleres musicales que analicen letras desde el prisma de la igualdad, así como actividades formativas orientadas a prevenir la violencia de género y promover la libertad sexual. En esta línea, tendrán cabida talleres de habilidades sociales, programas de autoayuda y acciones de sensibilización dirigidas a distintos grupos de población.

El plan pone especial atención en la diversidad, incluyendo actividades destinadas a visibilizar y garantizar los derechos de las personas trans y del colectivo LGTBIQ+, así como propuestas que fomenten el respeto a la diversidad familiar, la identidad de género y la orientación sexual.

Además, se contemplan acciones relacionadas con la salud --como talleres sobre salud sexual y reproductiva o prevención del acoso--, así como iniciativas centradas en la conciliación, la corresponsabilidad en el ámbito doméstico y la inserción laboral de colectivos en situación de vulnerabilidad por razón de género.

IMPULSO AL MEDIO RURAL Y A LA COHESIÓN SOCIAL

Desde la institución provincial destacan que este plan no solo tiene un carácter formativo o divulgativo, sino que también busca fortalecer la cohesión social en los municipios, especialmente en el ámbito rural. "Dotamos a las entidades locales de herramientas y recursos para desarrollar proyectos que fomenten la participación y la convivencia", ha señalado Berges.

Entre las actuaciones previstas también se incluyen la elaboración de planes de igualdad municipales, protocolos frente al acoso sexual o por razón de género, y la instalación de puntos violeta en eventos y fiestas locales, siempre que no estén financiados por otras líneas de subvención.

Asimismo, se financiarán actividades deportivas que promuevan la integración de género y la participación femenina, así como eventos vinculados a la conmemoración de fechas clave en materia de igualdad y lucha contra la violencia de género.

La diputada ha insistido en que la colaboración con los municipios es fundamental para avanzar en este ámbito: "Trabajamos de forma conjunta para que la igualdad no sea solo un objetivo, sino una realidad tangible en cada pueblo y en cada rincón de la provincia".

El plazo de justificación de las ayudas se extenderá hasta el 28 de marzo de 2027, cerrando así un ciclo de actuaciones que aspira a consolidar políticas públicas de igualdad en todo el territorio provincial.