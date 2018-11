La DPZ destinará 2,3 millones al plan de barrios rurales y al PIMED

Publicado 05/11/2018 13:20:56 CET

ZARAGOZA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) destinará 2,3 millones de euros al plan de barrios rurales de las localidades zaragozanas y al Plan de inversiones en municipios con especiales dificultades (PIMED). El pleno de la institución ha aprobado este lunes por unanimidad una modificación presupuestaria para adaptar las cuentas de la DPZ a las ayudas solicitadas por las poblaciones en ambos planes.

En declaraciones a los medios de comunicación, momentos antes de presidir la sesión extraordinaria del pleno, el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, ha detallado que con esta modificación presupuestaria, por importe de 384.000 euros, se adaptan las cuentas de la institución a las peticiones realizadas por los ayuntamientos para estos dos planes de inversión que tendrán que ser aprobados de forma definitiva por la corporación una vez que entre en vigor este cambio en las cuentas.

En total, los planes están dotados con 2,3 millones de euros y "se adelantará el 90 por ciento a los ayuntamientos en el caso de los barrios rurales antes de finales de año y el 75 por ciento en el caso del PIMED". "El plan de barrios rurales lo han solicitado 25 ayuntamientos para 40 barrios, por un millón de euros, y el PIMED lo han solicitado 29 municipios y tiene un presupuesto de 1,3 millones", ha detallado.

Las localidades podrán realizar las obras y justificarlas hasta el 15 de septiembre de 2019, "tiempo más que suficiente para ejecutar las obras y servicios solicitados y si les adelantamos estos importes está bien", ha estimado Sánchez Quero, para precisar que para realizar esta modificación presupuestaria se han dado de bajas partidas que ya existían en el presupuesto en ambos planes y se han reubicado según las peticiones de los consistorios.

Al no estar abiertos a los 292 municipios de la provincia, estos dos programas de ayudas quedan fuera del Plan Unificado de Subvenciones (PLUS). No obstante, al igual que ha sucedido con las dos primeras convocatorias del PLUS, una vez que los ayuntamientos realizan sus peticiones dentro del plan de barrios rurales y del PIMED, es necesario hacer una modificación presupuestaria para adaptar las cuentas a esas solicitudes --cuando se convocan estos planes no se puede saber cuánto dinero van a pedir los municipios para abastecimiento, alcantarillado, limpieza viaria, alumbrado público, pavimentación de calles--.

La modificación aprobada este lunes solo supone una redistribución de esas partidas y, por tanto, no conlleva un aumento o una disminución de la cuantía total de las subvenciones. Una vez que entre en vigor, la Diputación de Zaragoza aprobará tanto el plan de barrios rurales como el PIMED para que los 49 municipios beneficiarios puedan recibir los fondos antes de fin de año.

MUNICIPIOS

El PIMED cuenta con un presupuesto de 1,3 millones de euros que se distribuirá entre 29 municipios: Alagón, Añón de Moncayo, Ardisa, Calatayud, Caspe, Chiprana, Cinco Olivas, Ejea de los Caballeros, Escatrón, Fayón, Los Fayos, Gallur, Gelsa, Ibdes, Marracos, Mequinenza, Morés, Nonaspe, Nuévalos, Nuez de Ebro, Piedratajada, Puendeluna, Quinto, Sádaba, San Mateo de Gállego, Sástago, Tauste, La Zaida y Zaragoza.

Por su parte, el plan de barrios rurales está dotado con un millón de euros y está destinado a 25 municipios que en total tienen 40 barrios rurales: Ardisa (Casas de Esper), Bárboles (Oitura), Belmonte de Gracián (Viver de Vicor), Biota (Malpica de Arba), Calatayud (Embid de la Ribera, Torres y Huérmeda), Ejea de los Caballeros (Bardenas, El Bayo, Farasdués, Pinsoro, Rivas, El Sabinar, Santa Anastasia y Valareña), El Frasno (Aluenda, Inogés y Pietas), Fuentes de Ebro (Rodén).

También, La Joyosa (Marlofa), Lucena de Jalón (Berbedel), Luna (Lacorvilla, Monreal de Ariza (Granja de San Pedro), Monterde (Llumes), Morés (Purroy), Murillo de Gállego (Concilio y Morán), Navardún (Gordún), Los Pintanos (Pintano),Sádaba (Alera), Salvatierra de Esca (Lorbés), Santa Eulalia de Gállego (La Sierra de Estronad), Sestrica (Viver de la Sierra), Sigüés (Asso-Veral), Sos del Rey Católico (Campo Real), Tarazona (Cunchillos, Tórtoles y Torres de Montecierzo) y Tauste (Sancho Abarca y Santa Engracia).

"LLEGA TARDE"

En el pleno, la portavoz de Ciudadanos (Cs), Elena Martínez, ha estimado que estos planes "llegan muy tarde", pero ha expresado su apoyo a ambos porque permiten atender a las necesidades de las localidades, mejorar sus servicios e "incrementar la calidad de vida de sus ciudadanos".

El portavoz del grupo En Común, José Ángel Miramón, ha instado a redefinir estos dos planes e incluirlos en el PLUS y ha exigido que sea el Gobierno central el que aporte los recursos del PIMED.

El portavoz del PP, Francisco Artajona, ha observado que si estos dos planes se incluyeran en el PLUS "llegaríamos más tarde todavía de lo que hemos llegado" y ha pedido al equipo de gobierno "más celeridad y agilidad" a la hora de tramitar estos planes y "cumplir con sus compromisos y los plazos, porque son los municipios los que salen perjudicados".

El presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, le ha replicado que la tramitación del PLUS conlleva mucho tiempo, dado que se deben resolver "1.832 peticiones" de los municipios.

En el turno de ruegos y preguntas, la portavoz de Cs, Elena Martínez, ha criticado que desde la cuenta oficial de la DPZ en Twitter se haya dado a 'me gusta' a un mensaje lanzado por un usuario en el que se criticaba al presidente de Cs, Albert Rivera, y el acto celebrado este domingo en Alsasua "que era en apoyo a la Guardia Civil" .