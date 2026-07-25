La DPZ edita 4.000 ejemplares de la guía Refréscate en la provincia de Zaragoza para promocionar los espacios naturales

Cartel de la guía elaborada por la Diputación Provincial de Zaragoza. - DPZ

ZARAGOZA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza ha editado 4.000 ejemplares de la guía "Refréscate en la provincia de Zaragoza" para promocionar los espacios naturales y las actividades al aire libre durante el verano.

Se trata de una práctica miniguía concebida para dar a conocer algunos de los rincones más atractivos del territorio donde combatir las altas temperaturas mientras se disfruta de la naturaleza y del turismo activo.

La publicación se ha distribuido en todas las oficinas y puntos de información turística de la provincia, así como en las oficinas municipales de turismo de la plaza del Pilar y la plaza de España de Zaragoza, con el objetivo de acercar esta oferta tanto a los visitantes como a los propios zaragozanos.

La guía reúne una selección de enclaves refrescantes repartidos por toda la provincia, ideales para disfrutar de actividades como el senderismo, los deportes de aventura o el baño en entornos naturales.

Además, propone recorridos para pasear por algunos de los espacios naturales más emblemáticos de la provincia, desde la Sierra de Santo Domingo hasta el Parque Natural del Moncayo, mostrando la diversidad paisajística del territorio.

El recorrido abarca destinos muy diversos, desde los paisajes del Prepirineo hasta el entorno de Mequinenza, pasando por los balnearios de la provincia y otros espacios donde el agua y la naturaleza se convierten en los principales protagonistas. La publicación invita a recorrer el territorio a través de experiencias saludables y de ocio al aire libre.

Los más aventureros encontrarán también una amplia oferta de actividades organizadas por empresas especializadas, regladas y seguras, que permiten disfrutar de las aguas de los ríos de la provincia mediante propuestas de turismo activo.

Para quienes buscan una experiencia más tranquila, la guía recomienda paseos en llaut por el embalse de Fayón y una visita a los balnearios de Jaraba, referentes del turismo de bienestar en Zaragoza. Uno de los principales atractivos de esta iniciativa es la cercanía de todos los destinos incluidos en la guía.

El punto más alejado se encuentra a tan solo una hora de la ciudad de Zaragoza, lo que permite planificar escapadas de un día sin necesidad de realizar largos desplazamientos.

Con esta iniciativa, la Diputación de Zaragoza continúa impulsando la promoción turística de la provincia y pone en valor la diversidad de sus recursos naturales, fomentando un turismo sostenible, de proximidad y vinculado al disfrute del paisaje, el patrimonio y las actividades al aire libre.