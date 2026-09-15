La DPZ eleva a 3,4 millones sus ayudas a la cooperación internacional para 2026 y 2027

La nueva convocatoria para 2026-2027 incrementa en más de dos millones de euros su dotación y prioriza los proyectos de derechos humanos, soberanía alimentaria, Palestian y los campamentos saharauis - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha lanzado una nueva convocatoria de ayudas a proyectos de desarrollo y solidaridad internacional dotada con 3,4 millones de euros para los ejercicios 2026 y 2027, lo que supone un incremento del 156,6 por ciento respecto a la anterior convocatoria y más de dos millones euros adicionales.

La diputada delegada de Cooperación y Solidaridad Internacional de la DPZ, Nerea Marín, ha defendido que el aumento convierte el compromiso de la institución provincial con la cooperación en recursos concretos.

La convocatoria distribuye los 3,4 millones entre dos millones correspondientes a 2026 y 1,4 millones para 2027, estos últimos condicionados a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto del próximo ejercicio. La anterior edición partió de 1,325 millones de euros, por lo que la nueva dotación supone un aumento de 2,075 millones.

Marín ha calificado el incremento de "histórico" y ha subrayado que se produce en un momento especialmente complejo para la cooperación internacional, marcado por conflictos, situaciones de pobreza, hambruna, desplazamientos y emergencias humanitarias. En este contexto, ha defendido la necesidad de mantener una política pública estable y dotada económicamente.

La responsable provincial ha recordado además que la cooperación internacional atraviesa un periodo de recortes a escala mundial y ha apuntado que Aragón mantiene un déficit en esta materia. Por ello, ha defendido el papel de la cooperación descentralizada, en la que participan diputaciones, ayuntamientos y gobiernos autonómicos, como una de las características de la cooperación española.

En el caso de Zaragoza, Marín ha destacado el papel de la institución provincial por su presencia en 292 municipios, en su mayoría pequeños, y ha defendido que esta proximidad permite impulsar proyectos cercanos a la sociedad y conectar las necesidades locales con los grandes retos internacionales.

TRES LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Los 3,4 millones de euros se distribuirán inicialmente en tres grandes líneas: necesidades básicas, desarrollo sostenible y derechos humanos; Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global y comercio justo; y codesarrollo. La primera concentra el 74 por ciento de los fondos, algo más de 2,5 millones de euros, mientras que la segunda recibe inicialmente el 20 por ciento, 680.000 euros, y la tercera el 6 por ciento, 204.000 euros.

Dentro de la primera línea, las ayudas generales podrán alcanzar los 40.000 euros por proyecto. La convocatoria establece además cuatro prioridades específicas de la DPZ: soberanía alimentaria en los Países Menos Adelantados, protección y defensa de los derechos humanos, campamentos de población refugiada saharaui y proyectos desarrollados en Palestina o con población palestina.

Estas cuatro categorías podrán recibir subvenciones de hasta 100.000 euros por proyecto, el doble del límite que contemplaba la convocatoria anterior para este tipo de iniciativas. Marín ha reivindicado que estas prioridades respondan a situaciones concretas de vulnerabilidad y a contextos en los que, a su juicio, resulta especialmente necesario reforzar la cooperación.

La convocatoria incorpora asimismo una modalidad específica para pequeños proyectos, con una bolsa global de 100.000 euros y ayudas de hasta 8.000 euros por iniciativa. Esta línea está dirigida especialmente a asociaciones y ONG que desarrollan proyectos relevantes pero no cuentan con capacidad para asumir actuaciones de mayor dimensión.

La institución provincial ha remarcado que los 3,4 millones no constituyen una única partida, sino que se articulan a través de diferentes modalidades para adaptarse a proyectos de distinta dimensión y naturaleza, desde pequeñas iniciativas hasta actuaciones de mayor alcance.

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA GLOBAL

La segunda gran línea estará destinada a Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global y contará inicialmente con 680.000 euros. Las actuaciones deberán desarrollarse en los municipios de la provincia de Zaragoza, con exclusión de la capital, y buscan trasladar cuestiones como los derechos humanos, el comercio justo, la solidaridad, la sostenibilidad o la igualdad al ámbito local.

La cuantía general máxima será de 30.000 euros por proyecto. Además, se establecen actuaciones prioritarias dirigidas a distintos colectivos y etapas educativas. Una de ellas contempla un proyecto para Educación Primaria y Secundaria, con ayudas de hasta 40.000 euros.

Otra modalidad permitirá impulsar la Estrategia Aragonesa de Educación para la Ciudadanía Global en la provincia de Zaragoza, con una subvención máxima de 60.000 euros. La convocatoria contempla también dos proyectos dirigidos específicamente a jóvenes de entre 15 y 30 años, con ayudas de hasta 30.000 euros cada uno.

La DPZ ha incorporado además una modalidad específica para asociaciones de población inmigrante, dotada con una bolsa global de 50.000 euros y ayudas de hasta 10.000 euros por proyecto. Marín ha destacado que el objetivo es que las personas migrantes tengan un papel activo en las políticas de cooperación y solidaridad.

Marín ha incididio en que "lo local y lo global está profundamente conectado e interrelacionado" y ha reivindicado el papel de los pueblos de la provincia en la sensibilización y educación en materia de solidaridad.

MÁS FONDOS PARA EL CODESARROLLO

La tercera línea, destinada al codesarrollo, contará inicialmente con 204.000 euros, el 6 por ciento del presupuesto. Se trata de proyectos impulsados por colectivos y asociaciones de población migrante de la provincia de Zaragoza dirigidos a sus países de origen.

Las ayudas podrán alcanzar los 15.000 euros por proyecto, frente a los 10.000 euros del límite establecido en la anterior convocatoria. Con esta subida, la Diputación pretende ampliar la capacidad de actuación de las entidades que trabajan directamente con comunidades de origen y destino.

El incremento de las cuantías máximas se extiende también a otras modalidades. La institución ha recordado que los proyectos prioritarios de desarrollo sostenible y derechos humanos pasan de un máximo de 50.000 euros a 100.000, mientras que la modalidad general de necesidades básicas, desarrollo sostenible y derechos humanos alcanza ahora los 40.000 euros.

En Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global, la convocatoria anterior fijaba con carácter general ayudas de hasta 18.000 euros y de 25.000 para determinadas prioridades. La nueva edición eleva el límite general a 30.000 euros y establece actuaciones que pueden alcanzar los 60.000 euros.

La diputada ha añadido que la nueva convocatoria pretende ofrecer más capacidad a las entidades que trabajan sobre el terreno y permitir que desarrollen proyectos "ambiciosos y transformadores", al tiempo que ha agradecido la labor de las organizaciones de cooperación y de la Federación Aragonesa de Solidaridad.

LA CONVOCATORIA YA ESTÁ ABIERTA

Las bases de la convocatoria se publicaron el 14 de septiembre en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza. Desde este martes, las ONG de cooperación al desarrollo, entidades sin ánimo de lucro y demás organizaciones que cumplan los requisitos disponen de un plazo de 20 días hábiles para presentar sus proyectos.

Las iniciativas subvencionadas podrán ejecutarse entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, mientras que el plazo para justificar las actuaciones finalizará el 31 de marzo de 2028. La convocatoria contempla así proyectos con un horizonte de ejecución de dos años.