La DPZ entrega las medallas de Santa Isabel a 12 expresidentes por "su vocación de servicio"

ZARAGOZA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, ha entregado este lunes las medallas de Santa Isabel de Portugal, patrona de la institución, a los últimos doce expresidentes por "su vocación de servicio" y sus actuaciones para promover "el progreso de la provincia".

Han recibido las medallas, también un diploma conmemorativo, Hipólito Gómez de las Roces, María Pilar Salvo, Carlos Alegre, José Marco, Pascual Marco, José Ignacio Senao, Javier Lambán, Luis María Beamonte y, a título póstumo, Gaspar Castellano, Alfredo Collados, Fernando Peligero y Florencio Repollés, recogiendo el galardón sus familiares durante la ceremonia.

En su intervención, Sánchez Quero ha explicado que las medallas de este año se conceden para "rendir tributo" a quienes "tras el franquismo y con unas claras convicciones democráticas se comprometieron con la provincia". Ha emplazado a todos a trabajar por los alcaldes para desarrollar los municipios.

"Las sucesivas corporaciones hemos intentado paliar las carencias y mejorar la vida de nuestros municipios", lo que "no ha sido una tarea fácil" a causa de la despoblación y el envejecimiento: "Seguimos en el intento y vamos a seguir mucho más".

Sánchez Quero ha recordado que este año se conmemora el 40 aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Aragón y se cumplen 200 años de la delimitación provincial de 1822, aunque las diputaciones se crearon en 1833.

Ha resaltado "el importante papel" jugado por las Diputaciones Provinciales durante la etapa preautonómica y en los primeros pasos de la Diputación General de Aragón, cuando el primer presidente preautonómico, Juan Antonio Bolea Foradada, tuvo su despacho de presidente de la DGA en el Palacio Provincial, que cedió sus salones para la nueva institución.

En 1983, el presidente de la DPZ Florencio Repollés aprobó la cesión gratuita a la DGA del Edificio Pignatelli, que durante más de un siglo había sido propiedad de la institución provincial, de manera que "son muy estrechas las conexiones entre la DPZ y la DGA y no menos importantes sus vínculos humanos", ya que de la Diputación de Zaragoza han salido cuatro presidentes autonómicos: Javier Lambán, José Marco, Gaspar Castellano e Hipólito Gómez de las Roces.

"Las Diputaciones Provinciales son instituciones de alta política que se nutren de municipalistas convencidos de que aportan lo mejor del bagaje político de las instituciones básicas".

Sánchez Quero ha repasado la labor de los últimos doce presidentes provinciales, señalando que en los años 70 y 80 había "ganas de democracia y libertad", pero "todo estaba por hacer, también en los pueblos de la provincia".

"En la gran mayoría de municipios no había infraestructuras básicas, las líneas telefónicas no llegaban a muchos hogares, no había espacios para la cultura, el deporte ni el ocio festivo", ha enfatizado, haciendo hincapié en que esta situación "ha llegado a revertirse, en buena medida gracias al apoyo de la DPZ y la labor de trabajadores y alcaldes", poniendo de relieve que hay "un nutrido grupo de alcaldesas al frente de sus respectivos ayuntamientos".

Ha destacado a la expresidenta de la DPZ Pilar Salvo, la primera mujer que dirigió la institución, en 1983. "Su retrato figura en la galería de presidentes del vestíbulo de Presidencia con toda justicia: se trata de una galería esencialmente masculina, pero Pilar Salvo rompe esa dinámica y sin duda habrá otras mujeres que seguirán su estela".

El actual presidente de la institución ha alertado de la "crisis sin precedentes", que "ha hecho mella en la confianza colectiva", por lo que ha apostado por realzar el valor de la política "desde la ética, la ejemplaridad, el rigor y la eficacia" frente a "aquellos que quieran ponerla en solfa".

MEJORAR LA VIDA EN TODOS LOS MUNICIPIOS

Entre los premiados, se han dirigido al auditorio José Ignacio Senao y José Marco. Senao ha dicho que los expresidentes "han contribuido durante 40 años a mejorar la vida de todos los municipios", una labor que "nunca hubiera sido posible" sin la colaboración de todos los diputados que les acompañaron durante sus respectivos mandatos, también de los empleados y funcionarios, así como los alcaldes, concejales y secretarios municipales.

Senao ha indicado que los galardonados sienten "algo diferente" de lo que han sentido en otras instituciones porque "esta institución marca a quien está en ella de manera imborrable", recordando las visitas a todos los municipios, las manifestaciones de respeto y cariño hacia la institución y las relaciones personales.

"Es preciso que las instituciones sigan una línea de actuaciones pensando en el bienestar de todos los habitantes de su provincia, colaborando con todas las instituciones y sin caer en la tentación de tener un sesgo político", ha manifestado Senao, argumentando que "las obras de mejora de infraestructuras, equipamientos y servicios no son de ninguna ideología, sino que "son, simplemente, necesarias para la mayoría de los pobladores de nuestros pueblos".

También ha expresado que "la DPZ es el punto de encuentro de los Ayuntamientos, en especial de los más pequeños, el principal referente en la solución eficaz de los problemas que les afectan y de los proyectos reivindicativos que esperan con paciente responsabilidad su ejecución".

José Ignacio Senao ha puesto de relieve "la valentía de nuestros mayores, de los habitantes de los pueblos, que mantienen la bandera de una población que está viva", subrayando que "vivir en los núcleos más pequeños no quiere decir que sean de primera o de segunda".

Ha aludido al "decano" de los premiados, Hipólito Gómez de las Roces --presidente de la DPZ entre 1974 y 1977--, señalando que "es una persona de la que hemos aprendido mucho, un profesor nuestro que nos ha dado buenas pautas de comportamiento". Senao lo tiene "como referente jerárquico en muchas cuestiones", tanto en la DPZ como en el cuerpo de caballeros cadetes honoríficos de la Academia General Militar.

Además, José Ignacio Senao ha comentado que el actual titular de la institución, Juan Antonio Sánchez Quero, fue por primera vez alcalde de Tobed en 1995, cuando él presidía la DPZ, y le regaló una imagen de la Virgen de Tobed.

Ha felicitado a Pilar Salvo, presidenta durante un breve periodo en 1983, señalando: "Hemos tenido de ella siempre el consejo perfecto, siempre ha dado las novedades de todo lo que pasaba en las Altas Cinco Villas". Ha mencionado a otros expresidentes, como Carlos Alegre y otros, con los que compartió corporación provincial en 1995, como son Pascual Marco, Javier Lambán y Luis María Beamonte.

Ha hecho especial mención de los fallecidos, "muy bien representados" en el evento de este lunes, expresando que "ahí donde estén, estarán participando de nuestra alegría de este día".

PRIMEROS PASOS

También ha intervenido José Marco, quien ha asegurado que la provincia tiene 293 pueblos, más que 46 provincias españolas. "Zaragoza es más que ocho comunidades autónomas, más que 30 Estados de los que componen la ONU".

Ha recordado que "la Diputación ha caminado con la democracia desde 1976" y que algunos conocieron la institución "dando sus primeros pasos", con la compra del Palacio de Sástago y del edificio de Plaza España, 1. Gómez de las Roces "colocó a Veruela en la órbita provincial", se han realizado numerosos eventos en el monasterio y ahora está pendiente de abrir como parador nacional: "Una joya".

También ha aludido a la Institución 'Fernando el Católico', la iglesia y el retablo del Salvador de Daroca, la fiesta del Corpus, así como la feria comarcal y la residencia de mayores de Caspe, también la UNED de Calatayud y el mudéjar de su comarca, los balnearios, la Residencia Pignatelli, la creación de los parques de bomberos. Ha dicho que "Con Cervantes no nos portamos bien, no le dimos la prestancia que teníamos que darle".