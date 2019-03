La DPZ impulsa los servicios a los municipios con la aprobación del PLUS y Ecoprovincia

Publicado 13/03/2019 14:02:44 CET

El pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha aprobado este miércoles inicialmente el Plan Unificado de Subvenciones (PLUS) 2019, así como ha dado el visto bueno de manera definitiva al servicio de Ecoprovincia, dos acciones que atienden las necesidades de los municipios zaragozanos.

En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, ha recordado que el PLUS se puso en marcha en 2017 con el objetivo de unificar los 27 planes de ayudas que lanzaba cada año la institución y para favorecer la "autonomía" de los municipios, que pueden elegir libremente a qué dedican esos recursos.

El plan, que ha sido aprobado por unanimidad, ha adelantado este año su tramitación "dos meses y medio" con respecto a 2017 y un mes con respecto a 2018 y está dotado con 50 millones de euros que se distribuyen con criterios objetivos. Del total de fondos, 46,5 millones se reparten en subvenciones finalistas y 3,5 millones para un plan de concertación incondicionado que los consistorios pueden destinar a lo que decidan.

Gracias al PLUS 2019-2020, los 292 ayuntamientos de la provincia podrán acometer 1.832 actuaciones que mejorarán los servicios que prestan a sus vecinos. El 52 por ciento de los fondos finalistas se utilizarán para la prestación de servicios básicos municipales, como pavimentación de calles, abastecimiento y alcantarillado; seguridad y orden público; parques y jardines; limpieza viaria o alumbrado.

En cuanto al resto de las subvenciones finalistas, se dedican a equipamientos y actividades deportivas, culturales, fomento del empleo, inversiones en edificios municipales, asistencia social primaria, amortización de deuda, entre otras actuaciones.

Una vez aprobado de manera inicial por el pleno, el plan tiene que salir a exposición pública por un plazo de diez días, pero a finales de marzo o principios de abril los ayuntamientos recibirán los primeros 10,5 millones de euros --3,5 millones del plan de concertación (con 12.000 euros para cada municipio) y el 15 por ciento de los 46,5 millones de fondos finalistas--.

HASTA EL 50%

"Tras hablar con Tesorería, me he comprometido a que, si no hay tensiones de tesorería, antes de finales de mayo ese 35 por ciento que se tiene que pagar hasta septiembre se abone también a los ayuntamientos", por lo que las localidades podrían recibir antes de finales de mayo "el 50 por ciento de esos 50 millones con que está dotado el PLUS", ha apuntado el presidente de la DPZ.

Sánchez Quero ha recordado que las ayudas se reparten con criterios objetivos: el 40 por ciento con un fijo igual para todos los consistorios --unos 63.000 euros-- y el 60 por ciento según el número de habitantes --unos 93 euros por habitante--, mientras que el plan de concertación entrega 12.000 euros fijos a cada ayuntamiento.

En este punto, el portavoz del grupo provincial de CHA, Bizén Fuster, ha advertido de que la bondad de este plan era unificar las ayudas y agilizar los plazos, por lo que ha instado a "no morir de éxito" y avanzar para que los recursos lleguen cuanto antes a los municipios.

En este mismo sentido, el portavoz del grupo En Común, José Ángel Miramón, ha indicado que han apoyado el PLUS "desde el minuto cero", porque suponía "terminar con el clientelismo" y apostar por un reparto objetivo de los recursos, pero ha coincidido en resaltar la necesidad de que el plan se apruebe cada año "lo más pronto posible".

ECOPROVINCIA

En el caso de Ecoprovincia, el pleno ha aprobado de forma definitiva el establecimiento de este servicio público que permitirá transportar los residuos de toda la provincia al vertedero de la capital aragonesa (CTRUZ).

La creación de este servicio se aprobó inicialmente el 31 de julio de 2018 y en el periodo de exposición pública se recibieron 34 alegaciones, de las que se van a estimar en su totalidad 25 y en parte otras tres. Se aceptan todas las alegaciones que se oponían a la construcción de una planta de transferencia en Paracuellos del Jiloca.

También se acepta la alegación que planteaba que la DPZ asuma todos los costes de funcionamiento del servicio, por lo que la institución pagará tanto los costes del transporte de los residuos como el mantenimiento de las plantas de transferencia, de forma que los municipios solo tendrán que abonar la diferencia entre lo que pagan ahora por usar su vertedero actual y lo que tendrán que abonar por reciclar sus basuras en el CTRUZ.

Una vez aprobado definitivamente, la DPZ sacará ahora a licitación las obras para construir la planta de transferencia de La Almunia, que saldrá a concurso en las próximas semanas. Se instalarán otras cinco plantas de transferencia en Calatayud, Ejea, Borja, Alagón y Quinto.

"El objetivo que nos hemos marcado es que el 1 de enero de 2020 todos los residuos de la provincia se lleven al CTRUZ", ha afirmado Sánchez Quero, al recordar que, para ello, se firmó un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza. De este modo, se dará cumplimiento a la directiva comunitaria que establece que para el año 2020 los municipios deben reutilizar o reciclar al menos el 50 por ciento en peso de sus residuos sólidos domésticos y comerciales.

En Aragón, el único vertedero que permite alcanzar ese objetivo obligatorio es el CTRUZ de Zaragoza. Como construir este tipo de instalaciones es mucho más caro en proporción que utilizar la que ya existe, la DPZ ha puesto en marcha el proyecto Ecoprovincia para solucionar este problema al que se enfrentan los ayuntamientos zaragozanos.

CÓMO FUNCIONARÁ

La recogida se seguirá haciendo como hasta ahora según el modelo de gestión implantado en cada zona de la provincia. Los residuos se llevarán a una planta de transferencia que será construida y gestionada por la Diputación de Zaragoza y allí se compactarán para que ocupen el menor volumen posible.

Una vez compactados, los residuos serán trasladados desde las plantas de transferencia hasta el CTRUZ de Zaragoza, transporte del que también se encargará la Diputación de Zaragoza; mientras que el tratamiento y el reciclado a los que obliga la legislación se llevarán a cabo en el CTRUZ.

La construcción de las seis plantas de transferencia se ha presupuestado en 4,4 millones de euros y será asumida por la Diputación de Zaragoza. Los costes de transporte y mantenimiento del servicio ascenderán a 1,6 millones de euros anuales y los sufragará la institución provincial.

La tasa que tendrán que pagar los municipios por usar el CTRUZ la establece cada año el Ayuntamiento de Zaragoza. No obstante, a ese coste habrá que restarle lo que dejará de pagar cada municipio por llevar sus basuras al vertedero en el que la deposita actualmente.

El servicio Ecoprovincia se ha aprobado de manera definitiva con la abstención del PP. Su portavoz, Francisco Artajona, ha lamentado la falta de "consenso, diálogo y los retrasos" que han existido con este proyecto.

8M

En el turno de ruegos y preguntas, el portavoz de En Común, José Ángel Miramón, ha recordado que se solicitó a la DPZ, con motivo del Día de la Mujer y de la huelga feminista convocada el pasado 8M, que en esa jornada se suspendiera la actividad de la corporación para facilitar la convocatoria de huelga.

Sin embargo, se decidió inaugurar en la tarde de ese viernes una exposición, dedicada precisamente a la mujer, con carteles internacionales sobre desigualdad y violencia de género, ha mencionado Miramón, para lamentar también que no se haya acordado ni dado lectura en el pleno a ninguna declaración para que la DPZ se sume al Día de la Mujer.

Sánchez Quero ha recordado que la DPZ se ha sumado al manifiesto de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre este día y ha restado importancia al hecho de que se inaugurara esta muestra en la tarde del mismo viernes 8 de marzo.