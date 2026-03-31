La DPZ lanza el proyecto para instalar cargadores de coche eléctrico en todos los municipios de la provincia de Zaragoza

La DPZ lanza el proyecto para instalar cargadores de coche eléctrico en todos los municipios de la provincia. - DPZ

ZARAGOZA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza ha lanzado el proyecto para instalar cargadores de coche eléctrico en los 292 municipios de la provincia. El presidente, Juan Antonio Sánchez Quero, ha enviado una carta a todos los alcaldes y las alcaldesas solicitándoles que en un plazo de 15 días comuniquen a la institución si están interesados en formar parte de la nueva red provincial de electrolineras públicas.

El proyecto será totalmente gratuito para los ayuntamientos y cuenta con una partida presupuestaria de 4,5 millones de euros. El objetivo de la DPZ es que los cargadores estén implantados este mismo año, y con esos fondos está previsto llegar tanto a los 292 municipios zaragozanos como a los 44 barrios rurales y las 3 entidades menores de Zaragoza provincia.

"La nueva red de electrolineras de la Diputación de Zaragoza llegará a todos los núcleos principales de población de la provincia, 339 en total, con instalaciones que cumplirán la normativa AFIR para el acceso público a la recarga de coches eléctricos", ha explicado Sánchez Quero.

"A los municipios no les va a costar ni un euro, pero antes de redactar los pliegos para tramitar la correspondiente licitación necesitamos saber cuántos ayuntamientos están interesados", ha añadido el presidente de la DPZ, que también ha destascado que este proyecto colocará a los municipios zaragozanos "en la vanguardia de la movilidad verde".

DESCARBONIZACIÓN Y REDUCCIÓN DE LA BRECHA DE SERVICIOS

"Desde la Diputación de Zaragoza llevamos ya años apostando por un desarrollo rural sostenible y respetuoso con el medio ambiente con proyectos como el servicio Ecoprovincia, que ya recicla la basura del contenedor verde en 266 municipios, o el plan de 16 millones de euros que lanzamos para potenciar la instalación de plantas de autoconsumo en todos los pueblos", ha recordado el presidente.

"Ahora damos un nuevo paso con la implantación de una red de electrolineras públicas que sin duda contribuirá decisivamente a que los municipios zaragozanos vayan pasando gradualmente de los vehículos con combustibles fósiles al coche eléctrico", ha comentado.

Para conseguirlo, la Diputación de Zaragoza va a poner a disposición de los ayuntamientos una propuesta de infraestructura común ofreciendo puntos de recarga pública accesibles para todos los usuarios y las usuarias de coches eléctricos.

"Además de contribuir a la descarbonización seguiremos avanzando en una línea de trabajo fundamental para nosotros: reducir la brecha de servicios entre las ciudades y el medio rural, en este caso en un ámbito del que casi ni se hablaba hace unos años pero que hoy debe ser una prioridad", ha subrayado Sánchez Quero.