La DPZ lanzará un plan de concertación con 74 millones en ayudas incondicionadas a los municipios

ZARAGOZA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Zaragoza (DPZ) ha aprobado este miércoles por unanimidad reservar 74 millones de euros para lanzar un plan de concertación, que saldrá adelante antes de final de año, con subvenciones totalmente incondicionadas para todos los municipios de la provincia.

Con esto, la institución provincial terminará 2025 entregando un total de 260 millones de euros, lo que ha llevado al presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, a afirmar que "se pulverizan todos los récords de apoyo económico a nuestros pueblos". "Nunca antes se habían transferido tantos fondos a nuestros pueblos", ha recalcado.

En una rueda de prensa previa a la sesión plenaria, Sánchez Quero ha explicado que los fondos del plan provienen del remanente de tesorería, que ha crecido debido a una mayor aportación por parte del Gobierno de España --48 millones de euros--, y de partidas sin ejecutar --26 millones de euros--.

La principal diferencia de este plan de concertación con el Plan Unificado de Subvenciones (PLUS) y otros planes provinciales radica en el carácter incondicionado de las ayudas --mientras, por ejemplo, el PLUS reserva el 40% a inversiones--, que se transferirán directamente a los ayuntamiento y estos no tendrán que presentar proyectos ni memorias, sino que únicamente deberán incorporar la cantidad a sus presupuestos.

De esta forma, el presidente de la DPZ ha señalado que podrán destinar estos fondos a la compra o rehabilitación de viviendas, a obras e infraestructuras municipales, a la amortización de deuda, a atender gastos concretos, a organizar actividades culturales, deportivas o de ocio y, en definitiva, a lo que desee cada consistorio.

En cuanto al reparto de los fondos entre los diferentes municipios de la provincia, todavía no se ha determinado y se concretará cuando el Pleno apruebe las bases del plan. En cualquier caso, desde la institución han insistido en que se seguirán priorizando los pueblos más pequeños, que recibirán más dinero por habitante que los más grandes.

Sánchez Quero ha recordado que, a su llegada al cargo en 2015, se encontró con una deuda de 34 millones de euros, que quedó amortizada en 2018 y que, en la actualidad, "sigue a cero".

"Volvemos a demostrar que somos la institución que más apoya a los municipios de la provincia", ha remachado el presidente de la DPZ, quien ha reivindicado su "compromiso radical" con la lucha contra la despoblación.

El objetivo, ha recalcado, es que todos los zaragozanos tengan "las mismas oportunidades" vivan donde vivan y que "vivir en la provincia de Zaragoza sea sinónimo de igualdad, de progreso y de desarrollo".