La DPZ ofrece ayudas por para que los ayuntamientos programen actuaciones en teatros y salones de actos

ZARAGOZA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha convocado las ayudas a la Red Aragonesa de Espacios Escénicos (RAEE) 2025 con una cuantía de 150.000 euros para que los ayuntamientos programen actuaciones en teatros y salones de actos. El plazo para solicitarlas concluirá el próximo 18 de noviembre.

La diputada delegada de Cultura, Charo Lázaro, ha hecho hincapié en la importancia de estas ayudas para garantizar "el acceso equitativo" a la cultura en todo el territorio, ya que estos apoyos "permiten que municipios grandes y pequeños ofrezcan una programación variada y de calidad, al tiempo que impulsan la profesionalización del sector cultural, al facilitar la contratación de artistas, compañías y técnicos, y contribuyen a mantener vivos los teatros, auditorios y centros culturales como lugares de encuentro y cohesión social".

Lázaro ha destacado que la cultura actúa como motor de desarrollo económico y social, dinamiza la vida de los pueblos y ciudades y las ayudas públicas a los ayuntamientos "no solo garantizan la sostenibilidad del tejido cultural, sino que también contribuyen a un desarrollo más equilibrado, inclusivo y sostenible en toda la provincia". Podrán participar en esta convocatoria de ayudas todos los ayuntamientos que sean propietarios, arrendatarios o dispongan de un espacio escénico destinado a la celebración de actividades culturales.

El programa RAEE atiende a las siguientes actuaciones de sus beneficiarios: la programación de escena, distribuida a lo largo del año, de espectáculos de artes escénicas y música en los espacios escénicos asociados y también un proyecto cultural complementario a la programación de escena que podrá ser optativo y destinarse a la formación o acercamiento de nuevos públicos a la escena, a la difusión de la danza o de nuevas tendencias artísticas y a programas de creación artística de artes escénicas y música.

Los proyectos anuales de los ayuntamientos participantes serán financiados de forma conjunta por el Gobierno de Aragón y, en este caso, la Diputación de Zaragoza de forma que, el presupuesto de la programación de escena podrá ser financiado hasta un máximo del 35 por ciento por cada institución. El presupuesto máximo subvencionable está establecido en 60.000 euros por lo que cada ayuntamiento podrá obtener una subvención máxima de 42.000 euros.

Y por lo que respecta al proyecto cultural complementario, podrá ser financiado hasta un máximo del 35 por ciento por cada institución. El presupuesto máximo subvencionable está establecido en 10.000 euros por lo que cada ayuntamiento podrá obtener una subvención máxima de 7.000 euros. Los ayuntamientos deberán ejecutar este programa de actuación entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de este mismo año.

La Red Aragonesa de Espacios Escénicos es un programa de cooperación interinstitucional entre el Gobierno de Aragón y las diputaciones provinciales aragonesas dirigido a municipios para estimular la exhibición y actividad cultural de los espacios escénicos de los ayuntamientos.

Sus objetivos son promover la actividad de escena y música con criterios profesionales y de calidad, vertebrar y difundir la red de equipamientos públicos de escena aragoneses así como favorecer la cooperación entre compañías artísticas y los propios espacios escénicos.